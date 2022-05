Carolina Losada volvió a chicanear a Santiago Cafiero: "Tenemos un canciller que no tiene la menor idea de nada"

La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, volvió a cuestionar este miércoles 4 de mayo la exposición del canciller Santiago Cafiero en la Comisión de Relaciones Exteriores y sostuvo que "no tiene la menor idea de nada".

Horas después del cruce que mantuvo en el Senado con el funcionario del gobierno, que rindió cuentas sobre la agenda que lleva adelante el Gobierno Nacional en materia de política exterior, Losada se despachó con duros cuestionamientos calificando a la administración oficial de "inútiles" y sosteniendo que “no hay esperanzas en lo que resta del gobierno”.

En el momento más caliente de su alocución, Cafiero fue chicaneado por Losada cuando la senadora leyó una nota en inglés y le espetó: "¿Se lo traduzco?". Hace semanas, un video del Canciller en una conferencia en Dubai despertó las burlas por su pronunciamiento de la lengua extranjera.

La disputa no quedó ahí. Losada dialogó esta mañana con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio) y desplegó una lluvia de críticas sobre el ex jefe de Gabinete. "No tiene la menor idea de nada", dijo primero y agregó que “hay errores no forzados que no los podes creer”, en referencia a los dichos del funcionario sobre la violación a los derechos humanos en Argentina.

“Parece que en vez de un gobierno de inútiles es un gobierno empeñado en hacer daño al país”, describió luego sobre el Frente de Todos. Fue sólo un impasse antes de apuntar nuevamente contra Cafiero, al decir que "se puso nervioso cuando le hablé de la energía y posibles acuerdos con Alemania”.

La revancha de Felipe Solá contra Cafiero: "Es increíble que usted no esté enterado siendo Canciller"

Losada: "Lo único que le importa a Cristina Kirchner es la impunidad”

La senadora cambiemita por Santa Fe analizó los chispazos entre la dupla presidencial que conforman Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó a la Vicepresidenta y habló del esmerilamiento contra el Jefe de Estado.

“En la política exterior se manifiestan continuamente las facciones que hay dentro del Gobierno”, expresó Losada. “Me genera preocupación Alberto Fernández porque Cristina lo ningunea a nivel internacional”, opinó.

Desde su perspectiva, "lo único que le importa a Cristina Kirchner es la impunidad”, en referencia a la justicia. Las críticas contra la presidenta del Senado no quedaron allí, ya que consideró que "lo ningunea constantemente a Alberto Fernández”.

GI/ff