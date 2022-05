En medio de las crisis internas Alberto Fernández encabeza un acto en La Pampa: "Este no es mi gobierno"

El presidente Alberto Fernández viajó a La Pampa para llevar adelante una reunión de gabinete federal. "Este no es mi gobierno", destacó en el acto que encabezó junto al gobernador pampeano, Sergio Ziliotto y el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. “Tenemos que lograr que Argentina se desarrolle, no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la Argentina", apuntó el jefe de Estado.

"Este no es mi gobierno, es el de todos ustedes", subrayó el Presidente y destacó: "Nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo”. “Este es un gobierno que habla por los hechos, que está más preocupado en hacer que en decir”, comenzó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis en lo que podría ser una alusión a las críticas internas. Fue en el marco del anuncio de inversiones en la provincia.

El ministro del Interior se abocó a hablar puntualmente de los proyectos en relación al agua: “El Presidente nos indicó que empecemos a encontrar una solución a todos los problemas que tenemos de gestión del agua y cuidando el recurso que es estratégico de cara a las futuras generaciones”. “Presidente vamos a trabajar fuertemente para garantizar una gestión inteligente del agua”, concluyó.

Juan Manzur, por su parte, comenzó su exposición señalando: “Acá está el equipo que acompaña a nuestro querido Presidente”. “Tenemos dificultades como la deuda, la pandemia, la guerra que ha alterado todos los precios de referencia, pero acá estamos y no perdimos nunca las convicciones”, enfatizó.

El Gobierno y Aldo Rico rechazaron la vuelta del Servicio Militar que propuso Amalia Granata



Luego fue el turno del gobernador pampeano quien destacó: “Por primera vez en la historia un presidente viene tres veces a la provincia y le agradezco que venga a cumplir con la palabra”. “En momentos en que se bastardea a la política hoy tenemos aquí un ejemplo de la política que es el respeto de la palabra”.

En relación a la centralidad del federalismo, Alberto Fernández evaluó: “Lo que hemos visto es emigrar a hombres y mujeres desde el norte y el sur del país hacia el centro urbano y no conseguir la felicidad porque en esos centros urbanos hay un límite, hay un hacinamiento”.

El discurso de Alberto Fernández

“El crecimiento no es necesariamente desarrollo, el crecimiento muchas veces es injusto”, detalló y agregó: “Tenemos que lograr que Argentina se desarrolle, no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la Argentina y no me siento tranquilo con eso y estoy dispuesto a cambiarlo”.

También se refirió a la problemática del agua y el cambio climático: “el agua no es propiedad de nadie, es de los argentinos y las argentinas que lo necesitan”. “Es un derecho humano poder acceder al agua potable”, subrayó.

Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner y Larroque: "Los ataques son para Alberto, no para Guzmán"



"En este momento hay 4.600 obras públicas en ejecución, el 65% de los argentinos vive en un lugar donde se están haciendo obras públicas, hemos entregado cerca de 45.000 viviendas y se están construyendo 102.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina y esto hace al desarrollo, porque tener un techo es un derecho humano, no es un privilegio y eso no lo resuelven los mercados, lo resuelve el estado", afirmó con énfasis.

“Lo único que me falta es una invasión de platos voladores”, señaló con gracia el Presidente que enfatizó que “somos sobrevivientes” de la pandemia.



La agenda del Presidente en General Pico

La agenda del Presidente en La Pampa comenzó con una visita a la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca, y continúa con inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos.

La comitiva que acompaña a Alberto Fernández esta integrada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello.