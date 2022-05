El filósofo Ricardo Forster habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil y analizó a qué responde el fenómeno de la derecha en nuestro país y subrayó que “Milei es un síntoma de la crisis de las democracias contemporáneas”. Asimismo, se refirió a las internas del bloque oficialista y dijo que si no logran mostrar “lo que vienen haciendo”, sera difícil para el Frente de Todos “impedir que regrese un gobierno de derecha”.

Conocés a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fuiste funcionario de ambos, ¿creés que es una relación que se puede recomponer?

Cuando están en juego los destinos del país y la política, siempre se pueden recomponer. No es algo definitivo sino que son posiciones que se han diferenciado fuertemente en función de decisiones que se han tomado. Sé que son personas responsables, ambos construyen puentes, algunos más reales, otros más imaginarios, para darle al Frente de Todos una perspectiva de unidad. Eso no quiere decir que no haya problemas o diferencias que traben el propio funcionamiento.

Personas cercanas a la vicepresidenta proponen que ella sea la candidata, por su parte, el Presidente, hizo dos veces mención a una reelección. ¿Cómo se zanja esa competencia electoral?

No creo que hoy el tema tenga que ser las candidatura 2023. Lo que sucede en la vida económica y social es tan importante que todos los que integran el Frente de Todos tengan que dirigir su atención principal en dar una batalla real en función de los problemas reales. No hay 2023 si el Gobierno no logran, en términos reales y narrativos, mostrarle a la sociedad que lo que vienen haciendo apunta a mejorar la situación de las mayorías. Si eso no se logra, va a ser difícil impedir que regrese un gobierno de derecha.

En relación a la vieja discusión de cuánto de la economía construye a la cultura y viceversa. ¿No creés que las divisiones dentro del Frente de Todos y las opiniones de funcionarios que proponen la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner tienen consecuencias en la economía del hoy?

La cultura, la trama discursiva, los imaginarios individuales y colectivos definen en gran medida la vida material y económica. Es tan compleja la trama cultural, civilizatoria, comunicacional, de subjetivación, que hay un ida y vuelta entre la economía y lo que la sociedad percibe de sí misma y de la realidad, que no es algo estanco. La realidad tiene que ver con las proyecciones que hacemos sobre ella. Es claro que si hay una lógica de enfrentamiento en el espacio político que gobierna el país eso se refleja en la marca de la economía.

Las discusiones internas que hacen a la vida del Frente de Todos, que es un espacio complejo, son una experiencia innovadora para la vida política argentina porque introduce un neoparlamentarismo en un sistema presidencialista y establece una relación entre las dos figuras claves del gobierno que hace siempre difícil el equilibrio. Por eso es un problema y un desafío. Pero también puede ser positiva la tensión, como una forma de energizar una experiencia política como lo es el Frente de Todos.

Usaste la palabra "subjetivizar". Me gustaría tu apreciación de qué dice la subjetividad de época acerca del emergente crecimiento de Javier Milei...

El fenómeno Milei no es solamente de Argentina. Recorre las sociedades globales y occidentales. Lo hemos visto en la experiencia Trump en EEUU, con Bolsonaro en Brasil, con figuras de las derechas más radicalizadas en Europa. Hay una crisis del centro democratico neoliberal de los últimos 40 años. Hubo una confluencia entre el sistema político entre las tradiciones liberales, conservadoras y socialdemócratas que llevó a que la hegemonía de un tipo de capitalismo, que por comodidad llamamos neoliberal, pudiera despegar en las sociedades democráticas. Por eso el descontento y la ira que aparece en sociedades avanzadas, que hoy se materializa en expresiones de extrema derecha.

En el caso argentino, el liberalismo de Milei es ultrarreaccionario, es una fantasía irreproducible en términos materiales y políticos con una fachada de vanguardismo estetizante de rebeldía cultural y antisistema. Milei es la expresión de la derecha radicalizada que es ultraliberal, autoritaria, ultradarwinista, que expresa la idea misma del final de lo común.

Milei es un sintoma de la crisis de las democracias contemporáneas, del desconcierto de las sociedades y sistemas políticos que crujen por todos lados y ya no aparece como respuesta a ese crujido alternativas de izquierda o progresistas que no logran interpelar a las nuevas generaciones que están hoy inscriptas en las lógicas de las redes sociales y la digitalización. Las derechas extremas muestran que tienen capacidad de apropiarse de un modo más creativo de las tecnologías y las formas actuales de culturización que los sectores progresistas. Se apropian de ésta lógica antisistema de que hay una casta responsable de los males, y lo hacen utilizando los lenguajes de una estetización neorockera o hasta neopunk, se presenta como novedad y allí está el peligro.

