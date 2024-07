Marcelo Elizondo: "El comercio bilateral con Brasil está creciendo"

Marcelo Elizondo analizó la relación fundamental entre Argentina y Brasil y, aunque destacó que las exportaciones al país vecino “crecieron un 8% en el primer semestre”, afirmó que los cruces entre los mandatarios de ambos países dificultan la implementación de medidas como la ampliación del Mercosur. Además, descartó la posibilidad de que Argentina reciba ayuda financiera del Banco Central de Brasil. “Argentina ha tenido apoyo bilateral de países europeos o de Estados Unidos, pero con Brasil, jamás”, detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Elizondo es analista, consultor en negocios internacionales, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid y abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Qué implicancias puede tener la mala relación entre Milei y Lula da Silva?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un plano es el del statu quo. El comercio bilateral con Brasil está creciendo: las exportaciones a Brasil crecieron un 8% en el primer semestre de este año, en relación a las del año pasado. Incluso, el gobierno de Milei ha eliminado obstáculos en la relación bilateral en importaciones, está a punto de reducirse el impuesto PAIS y la eliminación del límite de importaciones en los pagos del Banco Central.

Desde el punto de vista de la administración, el lento desmantelamiento de sobre regulaciones benefician el vínculo bilateral. Ha habido negociación entre los dos países para un pase más fluido de negocios, como por ejemplo el acuerdo para cielos abiertos y que haya vuelos más intensos y con menos carga impositiva entre los dos países.

Cielos abiertos: Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para eliminar el límite de vuelos

La mala relación bilateral entre los presidentes afecta el plano futuro en términos de un vínculo más estructurado, como ampliar el Mercosur y modificar su motriz. Cuando no hay diálogo en el más alto nivel, la coyuntura funciona, pero hay dificultad para lograr acuerdos estructurales futuros.

Elizabeth Peger: En el marco de las deliberaciones de la cumbre de ministros de Economía que se está desarrollando en Río de Janeiro, el economista Gustavo Segré planteó que estos cortocircuitos políticos entre Milei y Lula alejan la posibilidad de poder gestionar algún tipo de asistencia financiera para fortalecer las reservas argentinas. ¿Usted lo ve de esta manera?

Creo lo mismo, pero es difícil que, en un escenario como el actual, Brasil le pueda entregar algún tipo de asistencia financiera a la Argentina. Esto es algo que también busco Alberto Fernández en la última etapa de su mandato y no lo consiguió, aún con la afinidad que tenía con el presidente Lula.

Luis Caputo sigue en el encuentro del G20 y se reúne con la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen

En ese caso, ocurrieron algunas trabas regulativas. Se esperaba que hubiera algún desembolso del Banco Central de Brasil, que por razones regulativas, no sucedió. El Banco Central de Brasil es autónomo. La autoridad no está puesta por el Presidente, si no que es designada por carta orgánica. En general, ese tipo de acuerdos entre Argentina y Brasil no han ocurrido. Argentina ha tenido apoyo bilateral de países europeos o de Estados Unidos mediante el FMI, pero con Brasil, jamás. Con la mala relación personal entre los dos presidentes, esto es aún menos probable.

Lo que está ocurriendo entre los dos países es una relativa mejora entre los particulares, entre las empresas en materia de inversión y de comercio, pero una relación trabada en materia política.

La disputa entre Lula da Silva y Javier Milei: causas y consecuencias

AG: Dentro del mundo de las empresas, ¿cómo se lo ve a Milei?

De acuerdo a mi experiencia como consultor, hay tres planos distintos. Milei está trabajando en el plano del modelo general, que es el de la economía de mercado, la reducción del Estado, la inserción internacional y la desregulación. Ese plano está bien visto, incluso el Milei que se ve en el mundo es el que plantea este modelo.

Un segundo plano es el de la ejecución, y ahí es donde hay un poco más de temor. Tenemos el DNU, la Ley Bases, el Pacto de Mayo, pero el problema es ver cómo se instrumentan los cambios. Hay más dudas en la capacidad de gestión.

El tercer plano es el de la administración de la herencia. Milei recibió un Banco Central con reservas negativas, con deuda, déficit, imposibilidad de salir al mercado de capital, inflación y una alta emisión monetaria. Las empresas tienen más temor en este plano de resolución de problemas.

TV FM