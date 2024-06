Tras el cruce con Lula da Silva, Javier Milei no viajará a la cumbre del Mercosur en Asunción

El presidente Javier Milei no viajará a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el próximo lunes 8 de julio en Asunción, Paraguay. De esa manera, el mandatario argentino no compartirá escenario con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantuvo un tenso cruce en los últimos días.

La reunión del Mercosur iba a ser el segundo encuentro internacional en el que Lula y Milei iban a compartir escena, luego de que ambos participaran como invitados en el G7 que tuvo lugar en Italia, donde se esquivaron deliberadamente. Sin embargo, según informaron fuentes oficiales citadas por Infobae, el presidente decidió no viajar. y en su lugar irá la canciller Diana Mondino.

La disputa entre Lula da Silva y Javier Milei: causas y consecuencias

Según informó el sitio del bloque, estaba previsto para el próximo 4 de julio la XLIII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), tercera instancia decisoria del bloque. En tanto, el 5 y 6 de julio se llevará a cabo la LXII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur, que es el segundo órgano decisorio del bloque. La actividad iba a finalizar el lunes 8 de julio con la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados.

Además de las tensiones entre Lula y Milei, el evento se desarrollará en medio de diferencias ideológicas y políticas contrapuestas. Es que también hay discusiones sobre el formato de los vínculos comerciales entre el bloque y otros actores internacionales, como China o Estados Unidos. En ese sentido, mientras Uruguay quiere que cada país pueda negociar libremente acuerdos comerciales, Brasil y Argentina estuvieron de acuerdo en que sean diálogos entre conglomerados nacionales para establecer condiciones que no perjudiquen los intereses económicos propios.

Sumado a esto, se encuentra el demorado acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde por ahora el eje Brasilia-Buenos Aires actúa en sintonía. Más allá de la pelea entre Lula y Milei, ambos mandatarios coinciden en avanzar en una integración con los países del Viejo Continente.

El cruce entre Javier Milei y Lula da Silva

Esta semana, Lula dijo que no hablará con su par argentino hasta que este pida "disculpas" a él y a Brasil por las "tonterías" que dijo. "No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", precisó el mandatario brasileño en una entrevista al portal UOL.

Lula no especificó a qué declaraciones se refería, pero Milei calificó al mandatario de "corrupto" y "comunista" durante la campaña electoral que lo llevó al poder.

Lejos de pedirle disculpas, el líder libertario fue a fondo y descargó una serie de frases que prometen -aún más-, tensionar la relación con Brasil: "Las cosas que yo dije encima son ciertas", sostuvo.

"¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije, comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", planteó el jefe de Estado argentino sobre su par brasileño en una entrevista.

Milei, en el reportaje concedido a Antonio Laje por LN+, sostuvo que esto fue una “discusión tan chiquita” que parece de “preadolescentes”. “Es el mismo mecanismo de [Gustavo] Petro, de [Pedro] Sánchez. ¿No te creés que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula, metiéndose en la campaña electoral nuestra”, sostuvo, en relación con el respaldo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) le dio a Sergio Massa, que competía contra él.