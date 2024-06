Milei tildó de “zurdito” a Lula y alejó la chance de cumbre

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista en la señal LN+ luego de la aprobación de sus dos primeras leyes de la gestión libertaria; la demorada ley Bases y el Paquete Fiscal. El Presidente aprovechó la ocasión para dejar nuevas definiciones.

Consultado por el pedido de disculpas que solicitó recientemente el presidente brasilero, Lula da Silva, Milei dijo que “la verdad es que una discusión tan chiquita”, que “parece una discusión de criaturas… preadolescentes”. Según el presidente argentino, la posición de Lula solicitando un pedido de disculpas es el mismo mecanismo que tuvo el español Pedro Sánchez, cuando semanas atrás se suscitaron entredichos.

“...las cosas que yo dije son ciertas”, machacó Milei respecto de los calificativos vertidos hacia su par brasilero a quien le achaca haber jugado abiertamente en la campaña electoral del 2023 a favor del excandidato Sergio Massa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“... ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad o estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, se preguntó el Presidente con visible irritación.

Lejos de bajarle el tono a la discusión con el presidente de la sexta economía global y la más importante de Latinoamérica, Milei redobló sus críticas hacia Lula y lo tildó de “zurdito” en tono burlón. Meses atrás el Presidente le envió una nota a Lula solicitando una reunión; la respuesta nunca llegó y parece haber quedado aún más lejos tras los nuevos dichos. Con todo, en la embajada brasilera ante Argentina aclaran que a nivel diplomático y técnico el trabajo es correcto.

“…Hay que ponerse por encima de estas niñedades, ¿sabés por qué? Porque es más importante… los intereses de los argentinos y los brasileros que el ego inflamado de algún zurdito”, rezongó el mandatario argentino.

Milei acusó tanto a Lula como a Pedro Sánchez y a Gustavo Petro de haber jugado activamente en la campaña del año pasado para Massa. A Petro lo había tildado de “terrorista” y de “asesino”.

Las definiciones de Milei no se detuvieron en sus pares regionales e hizo una distinción con el papa Francisco, al reconocer haberse equivocado con el Santo Padre por calificarlo como el representante del “maligno” en la Tierra por creerlo peronista.

“... El Papa tiene una interpretación de los hechos y una visión de algunas cosas que es directamente opuesta a la que yo tengo”, analizó y dijo haberse dado cuenta “que, por más que vos tengas una visión distinta y hasta tengamos interpretaciones distintas de las sagradas escrituras, eso no ameritaba que yo utilizara los calificativos que utilicé”.

Según Milei la mirada del Papa “tiene que ver con su forma de ver desde la perspectiva de un jesuita” y aclaró que cayó “en la trampa de creer que era una cuestión de índole porque es peronista. Ese fue mi error”, se sinceró.

En la extensa entrevista Milei aprovechó para hablar de las prepagas y aseguró que en caso de que haya nuevos abusos volverán a recurrir a Defensa de la Competencia tal como ya sucedió. Además aclaró que recurrirán a dicha herramienta en cualquier caso de abuso.

Sin embargo, Milei dejó una perlita al vincular al empresario Claudio Belocopitt con Massa. “Tiene profundos vínculos con quien perdió las elecciones”, sentenció el Presidente y agregó que el aumento de las prepagas “fue un torpedo a un grupo etario que tiene fuerte peso electoral en nuestra composición de votantes”.

“No fue inocente, fue algo hecho con mala intención política”, denunció Milei sin prueba alguna.