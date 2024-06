El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que no hablará con su par argentino Javier Milei hasta que este pida "disculpas" a él y a Brasil por las "tonterías" que dijo.

"No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", dijo Lula en una entrevista al portal UOL.

Lula no especificó a qué declaraciones se refería, pero Milei tachó al brasileño de "corrupto" y "comunista" durante la campaña electoral que lo llevó al poder.

"Yo quiero a la Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil y Brasil es muy importante para Argentina", aclaró el mandatario brasileño. "Un presidente no va a crear cizaña entre los países", agregó. "Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina, está bien, pero no puede gobernar el mundo", subrayó.

La respuesta de Manuel Adorni a Lula

En su habitual conferencia de prensa este miércoles 26 de junio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por los dichos de Lula da Silva y cuál era la postura del Presidente al respecto.

El portavoz confirmó que durante el G7 los mandatarios no mantuvieron diálogo, pero que sí se saludaron respetando los protocolos.

"No han hablado de forma bilateral, se han cruzado en un encuentro casual y se han saludado cordialmente como deben hacer dos presidentes de dos naciones", detalló Adorni. "No hay mucho más para decir, respetamos lo que desea Lula, pero el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse", concluyó.

Javier Milei también había tratado de "zurdo salvaje" a su par brasileño en mayo del 2023, cuando estaba en campaña por su vínculo con Nicolás Maduro. "Juntarte con un autócrata totalitario con las manos manchadas de sangre y reírse en las caras de las víctimas del socialismo del siglo XXI es lamentable", había manifestado. Hasta el momento las referencias cruzadas entre uno y otro no fueron en pos de llegar a una relación sin ataques.

RB/fl