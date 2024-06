Detrás de la pelea que mantiene con el Banco Central de Brasil, Lula se juega a las elecciones de 2026

Como en oportunidades anteriores, este jueves el presidente Lula da Silva arremetió fuerte contra el presidente del Banco Central, Roberto Campos y el Comité de Política Monetaria. El gobernante acusó tanto al jefe del BCB como al COPOM de tomar, en una reunión periódica, decisiones que “perjudican al pueblo brasileño”. En esa cita se resolvió como será, la evolución de la economía del país los próximos meses al mantener elevada la tasa básica de interés anual, del 10,5%. De ella depende que empresas y ciudadanos puedan disponer de créditos más caros o más baratos para producir y consumir.

Esta vez, en la octava ronda de citas desde enero de 2023, la “autoridad monetaria” resolvió beneficiar, según el mandatario, los intereses de los especuladores. Y esto ocurrió gracias a la “independencia” del Banco Central, por ley del Parlamento que le otorgó en 2016 ese poder extraordinario. Es que estas medidas complican, y mucho, cualquier política proactiva que pretenda realizar el gobierno.

El economista Rodrigo Gallegos, socio de la consultora RGF y especialista en reestructuración empresarial, con los intereses en ese nivel “las empresas deben esperar un impacto negativo en el escenario del crédito: tanto por el hecho de que se vean restringidas las operaciones, como también por el encarecimiento de nuevos préstamos, pero también por las mayores dificultades para renegociar aquellos en vigencia”. El consultor señaló que “este nivel de la tasa está estrangulando la caja de muchas empresas por el costo financiero del endeudamiento”.

Lula sabía de esto y ya lo habían anticipado a comienzos de esta semana, previo al conflictivo encuentro del COPOM, ocurrido ayer. Pero hoy se sintió en derecho de llamar las cosas por “su nombre” como afirmó uno de sus colaboradores más inmediatos, en el Palacio del Planalto, en Brasilia. El presidente cuestionó a los bancos privados y financistas de sólo “buscar la ganancia de dinero con esta tasa de interés, en vez de ofrecer créditos. Es una pena porque quien está perdiendo con eso es Brasil, es el pueblo brasileño”. Añadió, en ese sentido, “que cuánto más se paguen intereses, menos la gente tiene para invertir aquí adentro (en el sector productivo)”.

“¿Autonomía para servir a quién?”

Fue en ese contexto que cuestionó la independencia del Banco Central., “¿Independencia de quién?” se interrogó para agregar: “¿Autonomía para servir a quién?”. La respuesta la dio él mismo: “Los que están encima (los más ricos) no quieren que los de abajo suban un escalón”, lo que es visible a juicio del gobierno cuando las partidas destinadas a mejorar las áreas sociales, como salud y educación, son vistas como “meros gastos”. Se refirió, también, a la elevada suma de intereses anuales que el gobierno debe pagar a los inversores que compran títulos oficiales: “Eso sí que son gastos” indicó.

Lo que domina el escenario, estos días, es que la confrontación no tiene únicamente que ver con lo económico. Roberto Campos Neto, el titular del BCB, estuvo días atrás en una cena con el gobernador de San Pablo Tarcísio de Freitas. Ocurre que este político carioca, que logró trepar al Ejecutivo del estado provincial más poderoso del país, ya piensa en presentarse en las presidenciales de octubre de 2026. El mandatario provincial es un “bolsonarista” confeso, pero sin duda muy inteligente, y no será fácil desplazarlo electoralmente. Por eso, cuando un medio periodístico le preguntó hoy a Lula si se iría a presentar como candidato a un segundo período, el presidente replicó: “Si llegara la hora de decidir, y yo percibiera que los negacionistas que destruyeron el país vuelven con sus mentiras, haré un esfuerzo inconmensurable para evitar que vuelvan a gobernar en nuestra nación”. Admitió, con todo, que no es momento de “discutir mi candidatura”; sobre todo porque este año se realizan las elecciones de medio término, donde son elegidos los intendentes de los más de 5.400 municipios brasileños.