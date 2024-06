Día 199: FMI, Fuerza mundial izquierdista

Después de discutir con todo el arco político nacional, el presidente Javier Milei amplía su campo de batalla e inaugura una disputa inédita con el Fondo Monetario Internacional y su Director en el Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, al que categorizó como “zurdo”. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir versiones periodísticas y al propio comunicado del Fondo que advertía sobre la necesidad de poner fin al cepo cambiario, explicó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 26 de junio de 2024.

Los últimos días estuvieron caracterizados por las turbulencias en la economía: los datos y la política parecen ir en contra del discurso del gobierno sobre el éxito de la gestión. A la indudable desaceleración de la inflación a un ritmo más rápido del previsto, sucedieron cuestiones que ponen ruido: el aumento del dólar blue, que ayer tuvo su récord en torno a los 1365 pesos, la brecha que casi llega al 50% con el oficial y el aumento de la desigualdad en los primeros meses de gobierno.

El ruido con el Fondo Monetario Internacional lleva varias semanas y el gobierno, especialmente Javier Milei, encuentra una explicación diferente a la de la mayoría de los economistas, incluso los de orientación ortodoxa. Para el Presidente, se trata de la posición izquierdista de los técnicos del organismo internacional.

A la derecha, la pared

Los términos derecha e izquierda nacieron en la Revolución Francesa. En la Asamblea de representantes se generaron estas categorías porque quienes se sentaban a la izquierda del rey eran los representantes de las clases populares y quienes se sentaban a la derecha eran los representantes de la nobleza. Se podría pensar que en los lugares como Argentina en los que no hay monarquía, izquierda y derecha son términos relacionales. Es decir, se está a la derecha o la izquierda de un determinado dirigente o fuerza política. ¿Puede ser que el FMI esté a la izquierda del Gobierno? Es posible, a la izquierda de un libertario anarcocapitalista está todo el mundo. Parafraseando a Néstor Kirchner, el Presidente bien podría decir que a su derecha "sólo está la pared".

En Praga, Javier Milei apuntó al director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrígo Valdés, como uno de los responsables de los problemas económicos del país. El Presidente habló de los cuatro puntos de déficit que se van en pagar los bonos o pasivos remunerados, como le gusta decir al Gobierno: "Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Y no solo es responsabilidad del gobierno anterior, sino de un técnico del FMI que hizo la vista gorda con esto, alguno con vínculos con el foro de San Pablo", afirmó el mandatario libertario haciendo una clara alusión a Valdés.

Se puede decir que esta discusión entre Valdés y Milei ya tiene varios meses. En marzo, Valdés había tomado distancia de los modos del ajuste del Gobierno: "El progreso, hasta ahora, ha sido impresionante, por primera vez en una década hubo superávit fiscal en enero y febrero, las reservas internacionales están siendo reconstruidas, la inflación está bajando más rápido de lo que nosotros anticipamos y los indicadores de mercado siguen mejorando. Pero la herencia fue pesada y el camino para la estabilización nunca es fácil, requiere la implementación rápida de políticas. En ese sentido, es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal, subrayando la calidad y no la cantidad”.

El FMI marca la cancha por la cantidad y calidad del ajuste

Detrás de lo que se veían como elogios, Valdés terminó con una frase que debe haber caído molesta en el círculo cercano a Milei. El FMI le pedía más precisión en el ajuste, ver exactamente dónde recorta y no abandonar el objetivo de la consistencia política.

Este conflicto requiere particular interés porque el Gobierno se postulaba como el mejor alumno del FMI. Recordemos que en campaña el Presidente había afirmado que el Fondo no iba a tener problemas con su gestión porque proponía un ajuste más profundo del que le pedían. El FMI le pide al Gobierno una nueva devaluación y compromete el giro de fondos a esta medida. Además, le pide que levante el cepo y libere el tipo de cambio. Milei sabe que esto provocaría una espiralización inflacionaria y su relato de baja de la inflación quedaría totalmente quebrado.

El foro de San Pablo en la mira del Presidente

El Foro de San Pablo es un foro de partidos y grupos políticos de izquierda de América, desde reformistas centroizquierdistas, hasta de izquierda revolucionaria. Fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São Paulo en 1990, antes de que cualquier pudiera imaginar una presidencia de Lula. Según sus fundadores, fue constituido para reunir los esfuerzos de los movimientos de izquierda, y para debatir sobre el escenario internacional post caída del Muro de Berlín con el objetivo de combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de América.

Michelle Bachelet, la expresidenta chilena también fue parte del Foro de San Pablo y es parte de la socialdemocracia chilena y Rodrígo Valdés, a quien apuntó el Gobierno, fue funcionario de Bachelet cuando estaba en el gobierno de Chile. Este dato, ya le fue suficiente a Javier Milei para construir una suerte de teoría conspirativa en la cual Valdés quiere perjudicar al Gobierno o favorecer “con la vista gorda” al gobierno anterior.

Milei omite en su teoría que Valdés tuvo muchos enfrentamientos con Sergio Massa durante el último tramo de la gestión mientras era candidato a presidente. En ese momento Valdés le exigía una devaluación mucho más importante, del orden del 100%. Por otro lado, Rodrigo Valdés es un gran amigo de uno de los ideólogos del Gobierno, arquitecto del DNU y de la Ley Bases, Federico Sturzenegger. La relación se gestó en el MTI de Boston, donde ambos estudiaron, una de las más prestigiosas entidades educativas del mundo. Ninguno de estos dos datos, matizan la acusación de “Zurdo” por parte de Milei al funcionario del FMI, por demás decirlo, un organismo internacional muy poco sospechado de marxista.

Liberland, el país libertario de fantasía que tiende puentes con Javier Milei

Para Roberto Roitman, profesor consulto de la Universidad Nacional de Cuyo, el informe del FMI sigue con la línea tradicional de la institución: "hace un énfasis muy grande en que la devaluación anterior ha perdido sus efectos y reclama una nueva devaluación. Además, sostiene que de ninguna manera puede sostenerse un plan de estabilización con la miseria de un pueblo".

Por su parte, Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI, considera que puede existir un nuevo refinanciamiento del Fondo para las reformas estructurales que quiere implementar Javier Milei: "El problema es que el Gobierno quiere tomar dinero del Fondo para levantar el cepo".

Como si esto fuera poco, al conflicto con el Fondo y la potencial restricción del giro de fondos en dólares por parte del organismo crediticio internacional se le suman otros problemas. El coeficiente Gini que calcula la desigualdad en la distribución de la riqueza fue de 0,467 en el primer trimestre de 2024, según informó el INDEC. Esto concretamente quiere decir que la desigualdad aumentó considerablemente en el país. Para hacer una comparación que resulte ilustrativa, el número GINI de la desigualdad para el peor momento económico de la pandemia en el 2020, fue de 0,451. Eso significa que las personas más ricas del país cobran 23 veces más que el 10% de las personas más pobres del país. Es decir, si una persona muy pobre tiene un ingreso de 200 mil pesos, una persona rica tiene en promedio 4 millones 600 mil.

Dólar "blend": a pesar del pedido del FMI, el Gobierno ratificó el tipo de cambio especial para exportadores

Otra de las variables que se le complicaron al Gobierno es el valor de los dólares paralelos. Ayer en particular el dólar blue tuvo un alza importante y se ubicó en los 1365 pesos. Según economistas, el principal factor de la subida de la divisa es que las bajas tasas de interés de los bonos hacen que los tenedores se empiezan a pasar a dólares para proteger sus ganancias y esto provoca una mayor demanda, algo que siempre termina en un alza del precio.

Para la profesora universitaria y columnista económica Carina Farah, el plan económico de Javier Milei está enfocado en las variables nominales de la economía y no en las variables reales como la generación de empleo y el mejoramiento de los ingresos de la población: "hoy el FMI muestra una preocupación por el desinterés que hay respecto al crecimiento".

Caputo se ilusiona, Cavallo critica

Mientras tanto, el ministro Luis Caputo se esfuerza por dar buenas noticias. Ayer, en la Cámara Argentina de la Construcción, un ámbito no precisamente amigable, dada la crisis del sector, el ministro aseguró que para el final del mandato se van a reducir los impuestos en un 90% y que desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 4% en términos reales, en dólares 100%.

El conflicto con el FMI es el principal problema del Gobierno. La gestión libertaria tiene como objetivo un acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo para poder obtener fondos frescos en dólares que puedan ayudar a estabilizar la macroeconomía, algo que había asegurado el propio Caputo en las últimas semanas.

Quién también tiene la línea del Fondo y critica al Gobierno por el desdoblamiento cambiario es un antiguo aliado. Domingo Cavallo también hizo sus críticas al Gobierno y hace algunas semanas aseguró que “la economía ya tiene un desdoblamiento cambiario, pero no es sincero".

Caputo rechazó una devaluación, defendió los pilares de su plan y apuntó contra el periodismo

Si el Fondo no renegocia la deuda y ya no solo no gira fondos frescos al Gobierno, sino que compromete los fondos trimestrales, la gestión de Javier Milei está en serios problemas porque no podría hacer frente a los pagos con el mismo Fondo e ingresaría en zona de default. Esto sería un terremoto en los mercados y una huida de los fondos de inversión que tienen bonos en el país complicando todos los números de la macroeconomía.

En la historia de nuestro país, los problemas con el FMI causan escozor en los políticos. Los dos gobiernos, que desde la vuelta de la democracia no terminaron sus mandatos, empezaron el principio del fin de sus gestiones con desavenencias con el FMI. Este fue el caso de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Quién en su momento le recordó esto a Alberto Fernández fue Cristina Kirchner. En el acto del día de la democracia en 2021, la expresidenta afirmó: "El FMI ha vivido condicionando la democracia argentina. No es de ahora, recuerdo cuando el presidente Raúl Alfonsín asumió la presidencia, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, no tenía reservas en el Banco Central y tenía 30.000 desaparecidos. En el año 89, el Fondo le soltó la mano al gobierno democrático y no lo dejó terminar su mandato”.

Mientras tanto, Milei parece vivir en una realidad un tanto distinta y se prepara para ser galardonado con el Nóbel de economía. Seguramente, las Fuerzas Mundiales Izquierdistas, el FMI que eligió al Presidente como su nuevo adversario en la batalla cultural que emprendió, ofrezca alguna resistencia, teórica y práctica, al nombramiento.

