Liberland, el país libertario de fantasía que tiende puentes con Javier Milei

El mismo día que Javier Milei llegó a Praga, los representantes de la autoproclamada República Libre de Liberlad anunciaron la apertura de una oficina en la ciudad. La invitación tenía una imagen del líder de La Libertad Avanza que hacía pensar que podría estar presente en el evento. Y unos días antes, durante la “Cena de la libertad” que se realizó en Madrid, el embajador español de este país de fantasía, Pol Victoria, se tomó una foto con el presidente argentino. Los “liberlandeses” están extasiados: por primera vez en su corta historia, un jefe de Estado sabe quiénes son y decidieron aprovechar su gira europea para conseguir visibilidad.

Liberland es una especie de utopía libertaria. Según la historia publicada en su sitio oficial, Liberland se fundó el 13 de abril de 2015 en un territorio de 7 kilómetros cuadrados ubicado en la frontera entre Croacia y Serbia. El canal de YouTube Un mundo inmenso, enfocado en geografía política, cuenta que ese día el político checo Vít Jedlička llegó al lugar junto a su novia y un amigo, declaró la independencia de la República Libre de Liberland y fue elegido presidente.

Liberland inauguró una nueva oficina en Praga el mismo día que Milei llegó a la ciudad.

Los “colonos”, la palabra con la que se autodenominan los fundadores de Liberland, son férreos defensores del libre mercado y de la propiedad privada. Creen que el Estado debe dedicarse solo a la seguridad, a la defensa y a la Justicia y proponen un país donde el cobro de impuestos sea voluntario. A pesar de que en el mundo académico y político las ideas de la Escuela Austriaca siempre fueron marginales, sus autores son referencia para la mayoría de los liberlandeses que, como Milei, piensan que el Estado es el culpable de todos los males.

Ningún Estado del mundo reconoce hoy a Liberland como un país. Sin embargo, sus defensores se entusiasmaron con el ascenso de Milei. Jedlička, de hecho, cuenta que visitó el país dos veces, una antes de las elecciones y otra para participar de la Asamblea Legislativa. Además, el representante de Liberland en Argentina, Nicolás Mateos, asegura que mantienen conversaciones con la canciller, Diana Mondino.

Vit Jedlicka fundó Liberland en el 2015 y ya visitó dos veces Argenitna.

En diálogo con PERFIL, Jedlička contó por qué cree que el presidente argentino genera atracción a nivel mundial: “Su discurso, especialmente en Davos, dio en el clavo. Mucha gente en todo el mundo está despertando por las ideas que representan Javier Milei y Liberland”, aseguró.

Liberland y el Capitán Ancap: entre la fantasía y el marketing

Entre los liberlandeses y Milei hay más de una coincidencia. No solo defienden las ideas libertarias, sino que también se caracterizan por un gran manejo de la comunicación y del marketing. De hecho, aunque dos miembros del grupo que está con Milei en Europa desmintieron a PERFIL que estuviera agendada una visita al nuevo local de Liberland en Praga, sus organizadores jugaron con la idea en redes hasta último momento.

Ningún Estado del mundo entabló relaciones formales con Liberland. Lo más parecido, según publicó El Cronista, es haber creado un vínculo con Somalilandia, otro territorio que se autoproclamó independiente en 1991 y que tiene un reconocimiento internacional limitado. De todas formas, a fuerza de charlas de divulgación e influencias, Jedlička consiguió el respaldo de los partidos republicanos de España y Estados Unidos.

Pol Victoria se encontró con Javier Milei en la "Cena de la libertad" que se realizó en Madrid.

Los fundadores de Liberland coinciden con Milei: “La gente debería vivir libre de una burocracia estatal y de impuestos excesivos”, sostuvo Jedlička y agregó que “es posible organizar el Estado basándose en la colaboración voluntaria en lugar de la coerción estatal”.

Para los liberlandeses, Milei significó una enorme oportunidad para exprimir en redes. La primera vez que le prestaron atención fue en el 2019, cuando el economista —que todavía era panelista de televisión— se presentó en una convención de comics disfrazado de superhéroe y aseguró: “Soy el General Ancap. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos, donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida”.

En términos económicos, en Liberland pretenden promover el uso de criptomonedas y en alguna oportunidad Jedlička confesó que quería que el territorio se convirtiera en un paraíso fiscal: un lugar donde no se cobren impuestos para que lleguen inversiones. El problema, sin embargo, es que el territorio no tiene una estructura financiera o jurídica que pueda sostener esa idea.

Más todavía, en Liberland ni siquiera hay habitantes. Para comprender esta fantasía libertaria, su situación jurídica y por qué hoy no tiene población hay que remontarse a la partición de la ex Yugoslavia. En particular, al momento en el que se trazaron los límites entre Serbia y Croacia.

“La zona que hoy es Liberland pertenecía a Serbia y tras la división quedó del lado croata. Pero si Croacia se quedaba con esta parte, aceptaba las fronteras que se habían trazado y que consideraban desventajosas. Por eso, ni Serbia ni Croacia se hicieron cargo de Libertad, que quedó despoblado durante dos décadas”, explican en Un mundo inmenso.

En su búsqueda por crear un país libertario, Jedlička encontró esa terra nullios (la expresión latina que significa "tierra de nadie" con la que en Derecho Internacional se hace referencia a los territoiros que no son reclamados por ningún Estado). Pero cuando fundó Liberland, las autoridades croatas comenzaron a hacerse cargo de la seguridad de la zona. Hasta la actualidad, cada vez que algún liberlandés intentó instalarse fue expulsado por las fuerzas de seguridad. El año pasado, por ejemplo, la policía fronteriza destruyó las cabañas que habían construido. Por estos días, los fundadores están levantando un ayuntamiento y confían en que los pocos que pasan tiempo en el territorio puedan quedarse.

Un argentino liberlandés trabaja por el apoyo de Diana Mondino

Aunque Jedlička no tiene dominio del territorio, ofrece pasaportes a todos aquellos que quieran formar parte de su país, cuyo lema es “Vive y deja vivir”. Según los “colonos” recibieron peticiones de ciudadanía de prácticamente todos los países del mundo, incluida la Argentina.

Nicolás Mateos es un economista especializado en finanzas de Argentina que supo de la existencia de Liberland en 2017. “Estábamos en la mitad del gobierno de Mauricio Macri, ya veía el retorno del kirchnerismo al poder y, la verdad, no me gustaba para nada. Pensaba que no podía ser que los políticos dominaran la vida y que tenía que haber algún lugar en el mundo que no sea soberano, una tierra de nadie. Me puse a investigar y supe que había territorios así en Egipto, en la Antártida y me encontré con Liberland. Vi la bandera y los principios que promueven y me sumé”, contó a PERFIL.

Nicolás Mateos, el representante de Liberland en Argentina, junto a Vit Jedlička en su primera visita al país para respaldar la candidatura de Milei.

Mateos cumple una especie de rol diplomático en Argentina. En el 2023 tuvo algunas conversaciones con dirigentes del Partido Libertario y trabajó por tender puentes con La Libertad Avanza. En la última edición de LaBitconf, la conferencia de Bitcoin de Argentina que se realizó el 10 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, logró que su “presidente” cruzara palabras con Diana Mondino.

“Lo habían invitado a Vit así que la conocimos a Diana en persona y después tuvimos una charla privada. Un presidente puede reconocer un país por decreto o se pueden comenzar a establecer relaciones diplomáticas con Cancillería. Eso estamos intentando. Pero entendemos que las prioridades del gobierno son otras porque la Argentina se tiene que recuperar”, contó Mateos. PERFIL se comunicó con Cancillería y con Presidencia para saber hasta qué punto hay una intención de entablar un diálogo formal en términos de diplomacia internacional, pero no obtuvo respuesta.

Según Mateos, el referente de Liberland que más contacto tiene con Milei es Pol Victoria. Al parecer, el presidente argentino leyó el libro del economista español titulado "El manifesto austrolibertario" y a partir de allí comenzaron un vínculo. Se trata de un personaje —de mínima— pintoresco. En su sitio oficial se presenta como cristiano, grecoromanomedieval, reaccionario, romántico, hispánico, libertario, austriaco, polimicromonárquico, revisionista y tradicional.

En marzo, durante una entrevista en Business Connection, Victoria contó que tuvo un breve encuentro con Milei en marzo y que le sugirió que comenzara a tener relación con Liberland, un país que "no va a tener los problemas" que tiene el presidente argentino en su país que "es completamente socialista", dijo. "Tenemos la oportunidad de arrancar un país desde cero, libertario desde el principio, desde sus raíces", dijo y celebró que se esté "entrando en una nueva era de la libertad".

A Mateos le atrae la idea de un lugar donde el cobro de impuestos sea voluntario. La propuesta de Liberland es que las personas puedan financiar solo los proyectos que crean convenientes. Además, defiende que todos los ciudadanos puedan votar cada ley que se promulga. “Yo soy economista y si se votara una ley de salud, por ejemplo, y no me siento idóneo para tomar una decisión puedo pedirle a otro que vote por mí. Pero yo le puedo sacar ese poder en una hora, cuando yo quiera. No tengo que esperar dos años o que se termine su mandato”, explicó.

Grafton: el experimento libertario que terminó mal

Sobre la máxima de que el individuo y la propiedad privada están por encima de todas las cosas, Mateos reniega de las ideas básicas del Estado moderno como la soberanía: “El Estado siempre se impuso y se impone día a día. Y los políticos se rigen por sus propios negocios y su único incentivo es mantenerse en el poder”, reflexionó el joven.

Al menos por ahora, Liberland es solo una fantasía. El único antecedente de instalar un gobierno de estas caraceterísticas sucedió en Grafton, una ciudad en Estados Unidos, donde un grupo intentó vivir sin Estado. El resultado fue catastrófico: hubo un aumento inédito de la violencia social, de los delitos y las viviendas terminaron siendo atacadas por un grupo de osos. El tiempo dirá qué sucede con este segundo experimento libertario que ahora aplaude a Milei.

