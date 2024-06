El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó duramente el "Pacto de Mayo", convocado por el presidente Javier Milei para ser firmado el próximo 9 de Julio, en el marco de una serie de anuncios en materia de planes alimentarios, tarifas de transporte y programas culturales para la Provincia ante lo que denunció como “ausencia, abandono y deserción" del Gobierno nacional.

"Esto no es ni pacto ni es de mayo", comenzó diciendo el mandatario provincial en su habitual conferencia de prensa, recordando que la convocatoria del acuerdo se previó inicialmente para ese mes, pero como estaba sujeta a la aprobación de la "Ley Bases", terminó siendo anunciado para el Día de la Independencia. "Lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido”, manifestó.

“El Pacto de Mayo, que ahora no es de mayo... habían sugerido como fecha el 9 de julio, no sé si está firme porque venimos de un proceso de anuncios y de retrocesos”, continuó. En esa línea, el referente de Unión por la Patria mencionó que Milei "amplió la convocatoria" para distintos sectores pero "cada vez queda menos claro qué es y para qué sirve".

Por este motivo, Kicillof sostuvo que existiría una diferencia si "se pudiera discutir qué puntos son relevantes para una acuerdo" o una puesta en común. "Ahí sí tengo contribuciones para hacer; pero acá parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar", agregó.

Y lanzó: "Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo”, al reiterar que no avala las medidas que ha tomado el líder libertario ni las propuestas de su gestión.

Durante el acto por el Día de la Bandera, Javier Milei convocó a firmar el "Pacto de Mayo" en Julio.

“Hoy, en Argentina, hay una tragedia social y productiva, porque es un ataque federal. A nivel nacional, en cuanto al sector privado registrado, se han perdido 95 mil puestos, y si se suman el empleo público y las casas particulares, hablamos de 126 mil", afirmó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires en otro tramo de la rueda de prensa.

"Estos números tienen pocos precedentes históricos y fueron acompañados por un desplome de salarios, que bajaron entre el 9.2 y 11.2%, y las jubilaciones. Cuando esto sucede, baja el consumo y sigue una caída en la producción. El plan de Milei no es novedoso, es de ajuste y fue repetido muchas veces, con los mismos resultados de siempre”, completó.

Durante el acto por el Día de la Bandera, el pasado 20 de junio, el Jefe de Estado desde Rosario convocó a expresidentes, gobernadores, empresarios, representantes de otros sectores y la ciudadanía a firmar el "Pacto de Mayo" para "dar vuelta la página de la historia argentina de una vez". Como fecha, propuso el próximo 9 de Jullio, para la celebración del Día de la Independencia, en Tucumán,

"Hay abandono del Gobierno nacional"

En la conferencia, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de Transporte, Jorge D’Onofrio, y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, Kicillof confirmó que realizaron “una importantísima inversión” de 600.000 millones de pesos mensuales destinados en comedores escolares mensuales, en el marco del programa MESA.

“Cuando hay abandono del Gobierno nacional, hay esfuerzo del Gobierno provincial para acompañar a las familias y trabajadores”, dijo el mandatario bonaerense. En ese sentido, acusó a Nación de quitar los fondos de transporte que correspondía para “sostener tarifas accesibles”.

"Hacemos un esfuerzo para sostener y acompañar el precio de los boletos de colectivos, mientras el tema está judicializado ante la Corte Suprema”, añadió el también exministro de Economía.

Por último, confirmó que continuarán los descuentos, promociones y reintegros de la Cuenta DNI durante el mes de julio y se sumarán el 30% de descuentos en restaurantes y espectáculos con motivo de las vacaciones de invierno. "Decidimos dar un espaldarazo, una ayuda al bolsillo de los consumidores y de las familias de la Provincia”, cerró.

