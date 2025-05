Marinela Mirra le dedicó un posteo íntimo en redes sociales a José Alperovich

La ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, Marianela Mirra, publicó una foto íntima junto al exgobernador de Tucumán José Alperovich, y le dedicó un mensaje amoroso. La protagonista del reality subió a su cuenta en Instagram una foto abrazada al exmandatario que fue condenado por abuso sexual.

“Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, escribió Mirra al pie de la foto que causó la reacción de los usuarios de redes sociales. En la imagen se puede ver a la pareja en una camilla hospitalaria.

“La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno”, continuó la mediática, y agregó: “No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”.

Marianela Mirra blanqueó su romance de larga data con Alperovich hace un mes, con un posteo donde advirtió que había recibido amenazas luego de haber sido vista visitando a su pareja en el penal de Ezeiza. Cansada de ello, decidió contar la verdad en sus propias palabras y ya no oculta su amor.

Sin embargo, después de la primera publicación, Mirra dio a entender que su relación con el exgobernador terminó. "¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal", continuó indignada Marianela Mirra y cerró: “¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos", finalizó la ex Gran Hermano.

Alperovich está cumpliendo condena por abuso sexual a su propia sobrina

El exgobernador fue condenado en agosto de 2024 tras ser encontrado culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado, con acceso carnal, cometidos contra su sobrina y excolaboradora entre 2017 y 2018. En los fundamentos, se habló de abusos sexuales graves, maltratos y también degradación.

La sentencia, firmada por el juez Juan María Ramos Padilla, único integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, lo condenó a 16 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal.

El también exsenador de Tucumán podría recibir el beneficio de prisión domiciliaria, ya que cumplió recientemente sus 70 años y, aparentemente, estaría atravesando problemas de salud mental, informó la agencia Noticias Argentinas.

