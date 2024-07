Gustavo González: "El Gobierno abona aún los conflictos que puede cerrar, como la pelea con Villarruel"

Gustavo González, presidente de Grupo Perfil, sostuvo que lo que está defondo en el conflicto Milei-Villaruel tiene que ver con dos posicionamientos político-ideológicos distintos: el libertarianismo de Milei, que pretende la disolución del Estado, y por otro lado el nacionalismo ultracatólico encabezado por Villarruel, que pretende un Estado fuerte en aspectos como la seguridad. Además, explicó que algo que podría ser tomado como superfluo, como la cantidad de perros que tiene el Presidente, en realidad es preocupante, porque implica conocer cómo ve la realidad Javier Milei. “¿El Presidente ve los cinco caniles ocupados o nota el canil vacío?, porque él ratifica e insiste en cada momento con que son cinco perros”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es el presidente de Grupo Perfil.

Milei vs Villarruel: problemas con "Jamoncito"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: El último párrafo del comunicado oficial de la Argentina después de la reunión entre Macron y Milei dice: “El presidente Macron se tomó un momento para agradecer directa y especialmente a la señora Karina Milei por sus palabras la semana pasada en ocasión de la polémica por los cánticos deportivos y el desafortunado tweet de la vicepresidente. Dijo personalmente que había apreciado su intervención”. ¿Qué opina?

Se podría titular “no dejemos morir un conflicto innecesariamente”. Es verdad que la vicepresidenta también volvió sobre el tema cuando se refirió a la argentinidad vinculada a la situación y disturbios del partido entre Argentina y Marruecos. Lo que vuelve a sobresalir permanentemente son las diferencias de fondo, que implican un choque entre dos formas tan distintas de ver la política, la economía y modelos de país como el de un nacionalismo ultracatólico encabezado por Villarruel y todo el sector social que lo apoyó.

Eso se está derramando hacia las redes y hacia los sectores sociales que votaron al oficialismo, donde hay dos sectores claramente enfrentados, concretamente tan antagónicos como que uno de esos selectores, representado por Javier Milei, quiere la destrucción del Estado, y el otro quiere un súper Estado, por ejemplo en materia de seguridad y defensa, por ejemplo. Claramente hay dos interpretaciones muy distintas.

Lo que uno suponía es que, con tantos conflictos abiertos, el Gobierno intentaría no generar o no mantener abiertos nuevos conflictos, pero es más fuerte que ellos, aparentemente. “La batalla de jamoncito”, como se titula la nueva tapa de Noticias que va a salir hoy a la noche, muestra un poco esto. Y el tema es donde se muestra para Karina no solamente en lo ideológico, sino también en lo personal.

Hay una cuestión de celos, que deberían analizar los psicólogos, de la relación de protección de Karina sobre su hermano y de los celos que eso puede implicar. Pero en la pelea por los que rodean al entorno presidencial, tanto de Milei como de Karina, todos rememoran que la pelea arranca por temas personales y un conflicto puntual entre Karina Milei y Villarruel.

Villarruel no se doblega, Karina dispuesta a todo y un llamado de Milei para la Selección

AG: La tapa de Noticias que mencionas tiene la figura de Victoria Villarruel y de Karina Milei, cada una mirando para lados distintos con el título: “La batalla de Jamoncito”.

Por lo que vi en el copete y en el texto de la investigación de la tapa, se habla de situaciones violentas, de violencia física. Habrá que ver que nivel de gravedad tiene esa violencia que se menciona ahí. Creo que se refiere a algunos episodios que se conocieron durante la campaña electoral en el Gran Buenos Aires, donde hubo algún apriete físico sobre la vicepresidenta.

Elizabeth Peger: En las últimas horas se conoció un pronunciamiento de la Procuración, que conduce Rodolfo Barra, que limita el acceso a la información pública del Presidente con el argumento de que "se trata de temas privados de su vida personal". Las consultas están referidas a los perros, a los gastos de mantenimiento o de instalación de los caniles en Olivos, e incluso trascendió que el pronunciamiento de Barra se produjo a partir de un pedido de Karina Milei.

Por lo que me cuentan, hay un cansancio de Karina Milei de responder el pedido de periodistas para que informen sobre temas vinculados con lo que pasa dentro de la residencia presidencial, por lo que se optó por pedirle un fallo a la procuración. El fallo de Barra va en contra de un fallo anterior de hace dos años, que decía exactamente lo contrario. Ese fallo anterior hablaba de los derechos de los ciudadanos y los medios a conocer lo que pasa ahí dentro.

Acá hay un tema económico y otro emocional. Por el lado económico, los gastos de los caniles fueron solventados con dinero personal del Presidente, pero aun siendo así, la sociedad y los medios tienen derecho a saber cuál fue la erogación personal, porque todo termina siendo un tema de Estado. Saber qué capacidad tiene el Presidente para invertir en esa estructura en función de lo que gana, hace a los temas sobre cuánto dinero maneja un presidente, que es algo absolutamente público.

Javier Milei y su perro Conan.

EP: Además hay una frontera bastante difícil de trazar cuando el Presidente muestra otras cuestiones privadas, como cuando asistió al Colón acompañado de Yuyito. Hay una exposición de algo que podría ser de su vida privada.

Por un lado, está lo estrictamente económico vinculado con el dinero que maneja el Presidente, que siempre provienen del Estado, porque su sueldo lo paga el Estado, y por ahora no se sabe que tiene otros ingresos. Entonces, la cuestión de qué hace con ese dinero, lo señalo en referencia a la importancia de conocer los movimientos económicos del Presidente de la Nación.

Después, está el aspecto que él considera más privado, y que también creo que es público, sobre cuántos perros hay en Olivos. Cuando los medios oficialistas y los funcionarios dicen que es un tema menor, yo diría que no, puede ser un tema muy importante. Hoy Clarín ratifica que hay cinco caniles y cuatro perros.

Como sabemos, el Presidente insiste con que los perros son cinco. Además, recordemos la frase célebre del vocero presidencial, cuando dijo que “si el Presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros”. Nos interesa saber qué pasa cuando las personas ven cinco caniles y cuatro perros en esos caniles, ¿el Presidente ve los cinco caniles ocupados o nota también el canil vacío? Porque él ratifica e insiste en cada momento con que son cinco perros.

La respuesta de Adorni por la cantidad de perros de Milei: "Qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos"

Esta semana, en una gran entrevista que hicieron ustedes en Modo Fontevecchia, a Daniela, la ex novia de Milei, ella dijo que hay cuatro perros. No es un tema "de color", o un tema menor, hay derecho de saber cuál es la sensibilidad y la percepcion que tiene el Presidente de la Naicon sobre la realidad. No es para cuestionar, siquiera, sino para saber si la percepción de la realidad de Milei es la misma que la de otras personas.

Javier Milei habló de cómo viven sus "cinco" perros en Olivos y Conan fue tendencia en redes sociales

AG: Hablamos de un Gobierno que no puede contestar cuántos perros tiene el Presidente. Si uno toma un poquito de distancia, es algo demencial...

Milei, y otras personas del Gobierno, afirman que para él los perros son sus hijos. Es un tema muy sensible para él. Recordemos que Santiago Caputo le dijo al diario La Nación que, después de una tapa de la Revista Noticias sobre los perros, hubo un antes y un después en la relación, y que no habrá nunca más un diálogo a partir de eso.

Atendiendo a esa lógica sobre la importancia que tienen y la comparación que hace el Presidente sobre que los perros son sus hijos, bueno, los presidentes del mundo informan sobre cuántos hijos tienen, cual son sus nombres, si están todos vivos o si, lamentablemente, alguno de sus hijos falleció. Eso se informa. El hecho de que sean sus hijos no implica que la ciudadanía no tenga derecho a saber. ¿Cuántos hijos tiene el Presidente?, ¿están todos vivos?, ¿alguno ha fallecido? Porque lo que sabemos es que Conan, que es su hijo predilecto, lamentablemente falleció en el 2017. Conan no está en este plano, quizás está en otro plano. Por lo menos para Milei puede ser que esté, pero al menos para entender cuando él dice que juega con Conan, ¿con qué Conan juega?, ¿con su clon?

Igual las cuentas no dan, porque los testigos que van a Olivos dicen que son cuatro perros, pero el Presidente dice que juega con cinco.

Claudio Mardones: Algunos consideran que hay otra situación un poco demencial, que es sobre los trabajadores que quedaron alcanzados por el impuesto a las Ganancias. La CGT decidió no asistir a la reunión acordada para la semana que viene. ¿Quién ganó en esta situación? ¿Pablo Moyano, quien insiste con no negociar con el Gobierno, o el Gobierno que está desgastando a sus propios aliados de la CGT?

No lo sé, es una noticia en desarrollo, donde para un sector importante de la sociedad, creo que el 56% que voto al Presidente, la CGT es una de las encarnaciones del mal. Entonces, cualquier enfrentamiento con la CGT, como corporización de lo malo de una sociedad, para el 56% que votó a Milei va a ratificar un "enemigo deseado". Para el otro 44% entiendo que no es así necesariamente.

La cuestión es cuánto de ese 56% empieza a sentir en carne propia, ya no como organismo sindicalizado, sino como persona trabajadora, el deterioro de sus ingresos y, eventualmente, la reducción de ganancias que va a tener ahora.

Digo eventualmente, porque habrá presentaciones sobre cómo sigue, desde el punto de vista judicial, si habrá una traba o no. Creo que se esperar que vaya a haber trabas judiciales y que lo que comienza ahora no sea literalmente lo que va a pasar, lo que se abra dentro de uno o dos meses.

MB FM