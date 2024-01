¿Milei candidato al Premio Nobel de Economía?

El impacto de la irrupción en la arena política del libertario Javier Milei, un excéntrico despeinado, que repentinamente llegó para gritarle al mundo sus ideas y acompañado del rugido frenético de una motosierra siguen generando ecos. Hoy ya investido del mando presidencial, parece insospechado hasta donde llegaran las repercusiones de su victoria en las elecciones y de sus medidas económicas.

Este fin de semana se conocieron los efectos nuevamente a varios kilómetros de distancia de Buenos Aires. Esto es así, porque ante su atento alumnado, un catedrático español, Jesús Huerta de Soto, quien ya había manifestado previamente una actitud de admiración rodeada de elogios hacia el mandatario argentino, hizo una frenética arenga alabando las ideas de Javier Milei.

El abogado, economista español, graduado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado de la Universidad de Stanford, EEUU y autor de obras literarias como “Socialismo, cálculo económico y función empresarial, destacó que Milei, “se ha inmolado” por la Argentina al ingresar al mundo de la política. A su vez señaló que ayudó a despertar consciencias en millones de personas en el mundo, que hasta ahora no se reconocían como lo que son: anarco-capitalistas. Descubrirlo es algo que según Huerta de Soto se lo deben a la prédica del mandatario argentino.

Un discípulo que llegó lejos: “Ha inmolado su vida”

El profesor comenzó explicando el motivo de su mayor alegría: “Un discípulo, que ha sido uno de los motivos de mayor alegría en vida, en contra de mi recomendación, ya lo digo en mis artículos, no destrocen su vida dedicándose a la política y se ha dedicado”.

Pero agregándole cierto aire de pésame a su mensaje de condolencias: “Por azares del destino, la mano de Dios, ha terminado de presidente de la República Argentina. Ha inmolado su vida. No saben lo que es dedicarse a la política y más en un país como la Argentina, no es que sea especialmente malo, es como España, es destrozar la vida”,

Despertando consciencias

El docente y economista agregó ante sus alumnos en su largo camino de elogios a Milei: “Se va a inmolar en eso. No sé lo que pasará con Milei y su programa en Argentina. Solo sé dos cosas: ya le debemos algo de un valor inmenso para la humanidad y es haber traído a la agenda y haber hecho popular la idea de la libertad, términos como el de anarcocapitalismo, y despertar a los ciudadanos de su letargo”, señaló con evidente emoción.

“Cuántos ahora están diciendo: ‘Es que yo no lo sabía, ahora que lo escucho me doy cuenta de lo que yo soy, anarco capitalista’. No Importa lo que suceda en Argentina, aunque deseo que tenga mucho éxito, pero ya lo que ha logrado Milei tiene un valor inmenso”, remarcó exultante con una gran sonrisa en su cara Huerta de Soto. Agregó con cierto tono de autocrítica: “Llevo 40 años repitiendo las mismas cosas y ahora ya tiene un eco universal. Bien por Milei. Y dos, como le salga bien a medianamente bien... Fíjense ustedes la que se organiza”.

“Sería para darle el Premio Nobel”

El catedrático continuó enfático y redoblando su manifestación de admiración: “Sería para dar el Premio Nobel de Economía, a Israel Kirzner como máximo representante vivo de la Escuela Austríaca de Economía, y al presidente Javier Milei como alguien capaz de llevar a la práctica ese ideario”.

La respuesta de Milei

Rápidamente llegó la respuesta agradecida por parte del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta de la red social Instagram posteó: “Muchas gracias, PROFESOR Huerta de Soto. Viva la libertad carajo”. De este modo, con un contundente mensaje de profundo agradecimiento el mandatario puso sello personal con la frase que impuso en toda ocasión que implique dar su palabra presidencial incluso para el cierre de actos y escritos oficiales: “Viva la Libertad Carajo”.

En la red social publicó el video con un recorte de la exposición que realizó ante su alumnado el docente y economista español, Huerta de Soto. Precisamente el fragmento en el cual el catedrático lo propuso para el Premio Nobel de Economía.

Un feedback de admiración mutua

Ciertamente, el sentimiento de admiración que dejó evidente el docente español es mutuo y correspondido por parte del mandatario argentino. De hecho, no solo tiene elevada consideración como su guía y “prócer” del liberalismo argentino, a Alberto Benegas Lynch, sino que también tiene una mirada de profundo respeto hacia Huerta de Soto.

Milei no se queda en palabras al momento de expresar su admiración. Precisamente en el acto de asunción presidencial, el 10 de diciembre pasado, mientras brindaba su primer discurso de espaldas al Congreso, citó expresamente al catedrático: “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”.

Esta directa mención tuvo rápido agradecimiento por parte del docente de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y también fundador y director del Máster Oficial de “Economía de la Escuela Austriaca”. Asimismo, es miembro del Instituto Ludwig von Mises y la Sociedad Mont Pelerin, creada en 1997 por Friedrich Hayek, junto a Mises “prócer” de la Escuela Austríaca, que Benegas Lynch introdujo a la Argentina.

Sería extraño afirmar que Huerta de Soto, sigue al detalle el avance del plenario de comisiones en el Congreso en torno al proyecto de ley “Bases” (ómnibus), impulsada por Milei. No obstante, puede aseverase que es uno de sus más fervientes seguidores y que celebran la prédica docente, casi “evangelizadora” de Milei para expandir las ideas libertarias, anarco-capitalistas y su decidido avance en contra del estatismo a nivel global.

