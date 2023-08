En medio del debate sobre el plan de dolarización que plantea el candidato libertario Javier Milei, el premio Nobel de Economía Paul Krugman sostuvo que, si la Argentina quiere atarse a una moneda fuerte, debe hacerlo al euro y no al dólar.

“La Argentina comercia casi el doble con la Unión Europea que con Estados Unidos. En todo caso, deberían adoptar el euro”, afirmó el economista estadounidense en un post publicado en X (ex Twitter).

Krugman dio este mensaje al citar a Brad Setser, ex integrante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien indicó que “si Estados Unidos y Canadá no son un área monetaria óptima, entonces no hay forma de que América del Norte y del Sur sean un área monetaria óptima”.

“Las exportaciones sudamericanas no están ligadas al ciclo de Estados Unidos, sino al ciclo de productos básicos chino/global (Chile: cobre, Perú similar pero más oro, Brasil: hierro y soja; Colombia, Ecuador y Venezuela: petróleo); el dólar no es una divisa de materias primas”, manifestó el economista.

El proyecto de moneda común "es una idea terrible"

No es la primera vez que el economista, con un doctorado en el MIT, se expresa en relación a alguna de las monedas latinoamericanas, ni a un proyecto de reforma de las mismas; como puede ser el presentado por el candidato presidencial libertario.

En enero de este año, opinó que el proyecto de moneda común entre Argentina y Brasil era una “idea terrible”. El mismo fue impulsado por el presidente Alberto Fernández y “Lula” Da Silva.

"No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero seguramente no fue alguien que supiera algo de economía monetaria internacional", argumentó Krugman en un hilo de tuit, donde analizó los puntos principales del proyecto.

"Una moneda compartida puede tener sentido entre economías que son los principales socios comerciales de los demás y son lo suficientemente similares como para no enfrentar grandes 'shocks asimétricos'. Entonces, aquí está el destino de las exportaciones de Brasil. La Argentina envía más a Brasil porque la economía de Brasil es más grande, pero aún así solo el 15%. Y la estructura de las exportaciones de los dos países es muy diferente", señaló.

¿Cómo está la relación entre Argentina y América Latina con la Unión Europea?

En julio se desarrolló el encuentro entre la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europa en Bruselas, que dejó algunos puntos positivos para la región.

En concreto, se trató de la primera cumbre de mandatarios de ambos continentes en los últimos ocho años.

Otra de las señales importantes fue el capítulo dedicado a Malvinas en el documento final del encuentro, con un reconocimiento al reclamo de soberanía argentina.

Alberto Fernández celebró la conformación de "este espacio de diálogo biregional para abordar los desafíos comunes que enfrentan" ambas comunidades.

El presidente afirmó que los países en desarrollo tienen que "lograr una inserción más plena y virtuosa en las cadenas de valor y ser receptores de un volumen de financiamiento sustantivo", a través "de cooperación en inversiones productivas".

Sin embargo, una de las sombras del evento estuvo relacionada con el acuerdo Unión Europea- Mercosur. Tras una reunión entre los representantes de las partes, las negociaciones no avanzaron y no hay señales de que la situación pueda mejorar en el corto y mediano plazo.

De hecho, la Asamblea Nacional Francesa votó una declaración por una amplia mayoría de 280 votos contra 50 en la que le ordena a su gobierno que se abstenga de firmar un acuerdo que involucre a la Unión Europea con el Mercosur.

Por su parte, en relación a las exportaciones, y haciendo énfasis en Argentina, la Unión Europea representó el 10,1% de las exportaciones nacionales y el 14,6% de sus importaciones en junio de este 2023, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

