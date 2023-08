Se terminó la veda electoral, pasó la sorpresa de las primarias y volvieron las encuestas, aunque la mayoría no haya acertado. Un primer trabajo post PASO muestra a Javier Milei, ganador del domingo pasado, como el dirigente político en carrera para las generales con mejor imagen. El libertario supera en valoraciones positivas a sus rivales y apenas tiene un diferencial negativo de 1,1%.

La primera encuesta post electoral refleja el escenario que quedó configurado después de las elecciones del pasado domingo. En sintonía con esos resultados, el economista y candidato de La Libertad Avanza posee un 44,5% de imagen positiva, con un 45,6% de imagen negativa. Eso hace que la diferencia apenas sea de -1,1%, de acuerdo al trabajo realizado entre el 14 y 16 de agosto por CB Consultora.

El estudio al que accedió PERFIL es un sondeo nacional realizado a través del sistema CAWI (es decir, en formato online) a partir de 4340 casos de todo el país. Los números que muestran un desempeño y concepción positiva de Milei se reflejan con las opiniones sobre la gestión del Gobierno nacional: un 74,7% la desaprueba, un 17,5% la aprueba y un 7,8% dijo no saber, según la encuesta.

De cara a las generales, la consultora de Cristian Buttié también trazó un análisis de los pisos y techos electorales. Para el candidato libertario estableció el techo en 52,1%, a partir de que un 26,5% de las personas encuestadas dijo que seguro lo votaría, un 25,5% que podría votarlo y un 41,2% que nunca lo votaría. En tanto, la opción no sabe no contesta fue elegida por un 6,7%.

Patricia Bullrich, bien posicionada

En segundo lugar, la dirigente política con mejor imagen es Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad viene de ganarle la interna al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y tiene un importante nivel de aceptación de acuerdo al sondeo

. Al medir imagen, un 40,9% expresó tener imagen positiva de Bullrich, mientras que un 51,8% la calificó de manera negativa. El diferencial es del -10,9%.

En ese sentido, la encuesta también midió su piso y techo electoral, después de su desempeño electoral en el marco de la interna en Juntos por el Cambio.

Su techo es del 47,4% según el estudio. Ese número se conforma a partir de un 18,5% de encuestados que dijo que seguro la votaría y un 28,9% que podría votarla. Por otro lado, un 45% sostuvo que nunca la votaría.

Cómo está Sergio Massa

Menos holgada es la medición respecto del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. El ministro de Economía tiene un 26,1% de imagen positiva, pero la negativa alcanza el 69%, con un diferencial altísimo, de -42,9%.

Esos números se ven reflejados en la intención de voto y techo electoral. Un 18,6% señaló que seguro lo votaría, un 16,3% que podría votarlo y un 59,5% dijo que nunca lo votaría. Su techo, entonces, está en 34,9%, en tercer lugar después de Milei y Bullrich, sus principales contrincantes de cara a las generales de octubre.

Schiaretti y Bregman, los otros candidatos

Por afuera del escenario de tercios que se presenta de cara a octubre, CB Consultora también midió a Juan Schiaretti y a Myriam Bregman, candidatos a la presidencia en octubre.

El cordobés, representante de Hacemos por Nuestro País, tiene un 21,4% de imagen positiva, un 39,5% de imagen negativa y un 39,2% de encuestados que respondieron que no sabe o no lo conoce. Su techo electoral está en un 25,9%: un 21,8% podría votarlo, un 50,7% nunca lo votaría y 23,4% no sabe, no contesta.

Bregman, representante del Frente de Izquierda y los trabajadores, tiene un 11,1% de imagen positiva, un 44,1% negativa y un 44,8% de imagen positiva. Un 44,8% respondió que no sabe o no contesta.

El techo electoral de la representante de la izquierda está fijado en un 15,7% de acuerdo al sondeo. Tiene un 13,1% de posibilidades de voto mientras un 60,9% dijo que nunca la votaría. La opción no sabe, no contesta, llega al 23,4%.

