Ya hubo consecuencias por la imagen compartida por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el Jardín Botánico, un escenario seleccionado de manera repentina. Este espacio, reminiscente de la elección de Mauricio Macri en 2015, capturó a ambos líderes junto a Gerardo Morales y Luis Petri, comentó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Desde los primeros momentos, se percibió una señal sutil: Bullrich no extendió ofrecimientos a Larreta en ese momento. Tras indagaciones, fuentes cercanas a la ex presidenta del PRO aclararon que el contexto no propiciaba tal discusión.

Bullrich y la reunión con Larreta: "Hablar hoy de cargos sería poner el carro delante de los caballos"

Entretanto, surge una interrogante de envergadura: ¿qué impacto tuvo la tumultuosa interna en Juntos por el Cambio y cómo benefició a Javier Milei en la fase final? En la evaluación de la mesa de análisis, tanto Larreta como Bullrich sostienen que la disputa interna resultó en la pérdida de 5 puntos.

Si bien algunos atribuyen este descenso a eventos de inseguridad y trágicos sucesos, como el asesinato de Morena Domínguez y del periodista Facundo Molares en el Obelisco, la lucha entre Bullrich y Rodríguez Larreta adquirió un peso considerable en el análisis.

Fidanza: "Muchos votantes de Larreta tienen razones para no votar a Bullrich"

La instantánea tomada en el Botánico cumplió el propósito de unificar a las fuerzas diseminadas en cada campamento, un esfuerzo por restablecer el orden. El desafío es notorio: solventar la interna que cobró un alto precio con Javier Milei.

Mientras se cuestiona si Bullrich debe anticipar su equipo de gobierno y si es el momento adecuado para mostrarse en sintonía con el larretismo. La estrategia y la búsqueda de unidad se erigen como pilares fundamentales para el próximo lanzamiento de la campaña. Sin embargo, el sendero que se abre luce empinado y desafiante.

