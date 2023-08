Tras la polémica que generó su iniciativa de privatizar el Conicet, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró esa propuesta de campaña y la defendió con una controversial comparación: "Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA".

Al ser entrevistado por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces que se emite por TN, el ganador de las PASO reiteró su crítica a los científicos que forman parte del organismo, lo que despertó cuestionamientos de los investigadores del Conicet.

"El hecho de que las personas se vayan (de la Argentina) es consecuencia de la tragedia del país a la que nos trajeron los mismos de siempre. No hay oportunidad de empleo y el sector privado formal está clavado desde hace tiempo”, comenzó.

En esa línea, al ser consultado puntualmente por los investigadores y científicos, comentó: “Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la NASA produce un poquito más”.

Asimismo, insistió en que al Conicet, "tal como existe hoy, hay que cerrarlo”. "No quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a ciencias duras”, explicó.

“Esto de ponerse a investigar si las respuestas de Whatsapp...”, señaló al referirse a algunos estudios de los investigadores del Conicet. En ese marco, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se sumó al debate agregando otros ejemplos de investigaciones como “el mesianismo de Star Wars, El Rey León, las letras de Ricardo Arjona”.

La postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, también se diferenció del libertario en la idea que planteó de cerrar el Conicet en caso de llegar a la Presidencia.

"Creemos que la ciencia es fundamental. Queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener creación y creatividad, que sea un organismo más dinámico y flexible. Que se ponga objetivos claros de cuántas patentes va a tener. La Argentina necesita tener producción", subrayó Bullrich.

En esa línea, contó: "Hace dos años estuve en Silicon Valley y vi a los argentinos del Conicet hacer maravillas, empresas de primer nivel. Ese mundo del Conicet tiene que estar totalmente ligado al mundo de la producción y también del conocimiento, también hay que estudiar otras cosas como la democracia, sus fallas, temas de ciencias sociales".

