Patricia Bullrich dijo que el liderazgo de JxC ya no es de Macri: "Me lo gané"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reveló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también la convocó para tener un encuentro, al igual que a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei. Además, aseguró que el liderazgo de JxC ya no es de Mauricio Macri: "Creo que me lo gané"

Así lo señaló Bullrich al ser entrevistada por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces que se emite por TN, donde también detalló que ella no estará en el encuentro sino que lo delegará en el economista de su equipo Luciano Laspina. "Nos llamó el FMI y nos vamos a reunir", resaltó la postulante presidencial.

A la vez, tras ganar las PASO ante el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad dijo que a partir de ahora tiene el liderazgo de Juntos por el Cambio.

Al ser consultada sobre si ahora el control del frente era suyo y no del ex presidente Mauricio Macri, Bullrich expresó: "Creo que me lo gané".

"No van a haber acuerdos, ya estamos en la cancha y vamos a competir", señaló, en tanto, sobre la posibilidad de entablar un acuerdo con Milei de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

La postulante de Juntos por el Cambio también se diferenció del libertario en la idea que planteó de cerrar el Conicet en caso de llegar a la Presidencia.

"Creemos que la ciencia es fundamental. Queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener creación y creatividad, que sea un organismo más dinámico y flexible. Que se ponga objetivos claros de cuántas patentes va a tener. La Argentina necesita tener producción", subrayó Bullrich.

En esa línea, contó: "Hace dos años estuve en Silicon Valley y vi a los argentinos del Conicet hacer maravillas, empresas de primer nivel. Ese mundo del Conicet tiene que estar totalmente ligado al mundo de la producción y también del conocimiento, también hay que estudiar otras cosas como la democracia, sus fallas, temas de ciencias sociales".

