Córdoba en Off: Desmienten que el radical Juan Negri se sume al equipo de Passerini

En los últimos días corrió la versión que el ex concejal radical Juan Hipólito Negri se parte del gabinete del intendente Daniel Passerini. El lugar que ocuparía sería dentro del área de transporte, en un puesto de relevancia para estar en los equipos que tengan sobre sus espaldas el armado del nuevo sistema de transporte.

Desde la Municipalidad se encargaron de responder las consultas. Los principales funcionarios de la actual administración se mostraron sorprendidos como primera reacción. “Ya tenemos muchos frentes abiertos para sumar otro que, encima, no es nuestro”, dispararon.

En el programa Posta, que conducen Juan Bernaus y Diego Marconetti, el vice intendente de la ciudad Javier Pretto no pudo escapar a la consulta de los periodistas. Rápido, el ex presidente del Pro en la provincia y ahora parte del engranaje de Hacemos Unidos por Córdoba disipó las dudas: “a mi me parece que es una opinión publicada, no es una opinión pública”. Y acto seguido, por si quedaban dudas afirmó que “no es una decisión de gobierno, es una opinión. Juan es amigo, es muy buena gente y de manera adrede”.

Córdoba en off: foto de unidad de Juez y De Loredo, con tensión por lo bajo

Con respecto a la salida del ex secretario de movilidad, Gabriel Bermúdez, indicó que “es un funcionario altamente calificado desde el punto de vista técnico, tuvo que dar un paso al costado, cuando se resuelva la situación ya hablaremos en otros términos”.

Para cambiar de tema, el presidente del concejo estimó para el aniversario de la ciudad, el próximo 6 de julio se podrá inaugurar el nuevo Edificio sobre la costanera, que albergará a los concejales y sus equipos.

Vargas, la “productiva”

Continuando con Javier Pretto, una de sus espadas en el territorio es Yanina Vargas quien continúa con sus recorridas a distintas empresas de la ciudad, en el marco del plan " Defender lo nuestro ". Idea que tendría como fin estar presente y acompañando al sector privado que decide emprender en nuestra ciudad. “Ojo, todo esto enmarcado en el plan estratégico del Gobernador Martin Llaryora de defender el tejido productivo de Córdoba”, remarcan desde su entorno por si quedaron algunas dudas. Y aclaran: “queremos sumar”.

En el marco de este plan Vargas recorrió Junto al vice intendente Javier Pretto, esta semana uno de los destinos fue O-Tek, una empresa con casi 30 años que se dedicada a la innovación con soluciones sostenibles para la infraestructura a través de la fabricación de tuberías y postes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (GRP/ PRFV). La firma, líder con plantas en Colombia y México, eligió Córdoba para asentarse.

Río Cuarto es un riesgo grande que corre Martín Llaryora

Por otro lado, Vargas continuo con su recorrida llegando a otra empresa muy reconocida en nuestra provincia: Gibert Car, con 45 años de presencia en nuestra provincia. La misma es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de Motorhomes, Semirremolques, Casas Rodantes y Carrocerías, destinadas al turismo.

Adelantan que será una práctica habitual, y prometen “recorrer a las distintas empresas, manteniendo un vínculo de articulación permanente entre el sector privado y el público”.

El concejal Moreno se expande

Ricardo Moreno quiere pisar fuerte en Punilla en Colón. El secretario político de las “62 Organizaciones Peronistas” tomó la decisión de pisar fuerte en dos departamentos que considera son claves en términos políticos y electorales en la provincia. Para esta acción tendría el aval del mismo Martín Llaryora. El edil se saca el traje de concejal y se pone el de armador para acelerar con su plan de lograr una renovación dirigencial en estos dos departamentos.

En Punilla estará en La Falda en lo que será la previa al gran encuentro que va a llevar adelante en la Comuna San Roque donde se espera la presencia de dirigentes y militantes de todo el departamento. Allí se profundizará el trabajo articulado con merenderos, comedores, copas de leche y fundaciones y a su vez se fijará fecha para el lanzamiento del Instituto Lorenzo Miguel.

Legislatura de Córdoba: un proyecto funcional al PJ impulsado por el libertario Spaccesi desató la crítica de los opositores

Por lo tanto, en el departamento Colón, Moreno conjuntamente con los referentes de la zona está armando dos encuentros que prometen ser potentes: uno en Jesús María dónde el peronismo local se está rearmando y otro en La Calera donde se espera una gran adhesión de dirigentes y militantes a la llegada de la organización.