La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mantendrá este miércoles una reunión con quienes fueron sus adversarios en la interna de este domingo, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. El encuentro será de carácter privado y luego se difundirán los resultados para mostrar la unión del espacio luego de las PASO.

"Nos vamos reunir mañana (miércoles) con Larreta y Morales. Primero vamos a tener una reunión privada con (Luis) Petri, Morales, Larreta y yo y luego, por supuesto, va a haber un resultado, una foto, una comunicación", sostuvo la exministra de Seguridad en diálogo con LN+.

Así, amplió: "Primero vamos a hacer una charla nosotros, para hacer una evaluación y un análisis con la intención de definir y saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar en esta campaña, las ideas y cómo Juntos por el Cambio tiene que ser Juntos por el Cambio con la palabra 'Cambio' por delante".

Por otro lado, tras ser consultada ante un eventual cargo del jefe de Gobierno porteño en su equipo, la titular del PRO en licencia sentenció: "Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos no".

"Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos", agregó.

La candidata presidencial de la oposición también expresó su visión sobre las elecciones generales de octubre: "Estoy convencida que los votantes y los que vamos a ir buscar están dentro de una propuesta anti-kirchnerista y una propuesta de un cambio verdadero, de fondo, y que optaron por una propuesta pero al saber que fuimos los elegidos nos van a acompañar".

Más allá de la reunión de este miércoles, Bullrich confirmó que el jueves de la próxima semana, ya con los equipos integrados, la coalición presentará sus propuestas y se espera que de ese encuentro surjan nombres de ministros y funcionarios de su eventual gobierno.

"Para el próximo jueves, de la semana que viene, vamos a presentar la unidad de todos los equipos técnicos, profesionales e intelectuales que vienen trabajando en Juntos por el Cambio con las orientaciones de los grandes bloques de la reforma del Estado, reforma legislativa, de todas las leyes que vamos a hacer, el plan de seguridad y lucha contra el narcotráfico, orientación laboral y productiva y todo lo que hace a lo institucional”, detalló.

En este sentido, sostuvo que en una semana "todos los temas y todos los equipos van a estar integrados atrás de una propuesta" que se convertirá en la "apoyatura fundamental" que se viene desarrollando en Juntos por el Cambio.

De todas formas, evitó dar nombres y aclaró: "El tiempo de nombrar el ministro va a llegar, porque un ministro nombrado mucho tiempo antes puede tener mucho desgaste. Hay muchos nuevos actores que queremos que participen en Juntos por el Cambio, como los gobernadores que ganaron en las provincias".

Sobre sus adversarios en octubre: Javier Milei y Sergio Massa

A la hora de hablar sobre quienes serán sus contrincantes electorales en octubre, Javier Milei y Sergio Massa, la titular del PRO en licencia comenzó respondiéndole al economista liberal, con quien protagonizó un tenso cruce luego de que este la acusara de "Montonera" y de armar una operación de prensa tras un ataque que sufrió en un acto de la AMIA.

"Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido, pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado y es él el que tiene que explicar", sostuvo la candidata a presidenta de JxC.

Además, luego de que el candidato de La Libertad Avanza atacara cruzara también a su marido, manifestó: "Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él que no hace política. Estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta".

"Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele", remarcó.

Sobre el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Bullrich lanzó: "La única respuesta que tiene es el comunicado del Ministerio que acusa al pasado por el presente, y el presente es angustiante".

"El número de la inflación no refleja todo. Tuvieron el precio de la carne y alimentos en dólar oficial y eso bajó la inflación, pero no es la real que sufren los intermediarios, los comerciantes y la gente", señaló con respecto al dato de la inflación de julio que se posicionó en 6,3%, según difundió el INDEC, acumulando más del 60% anual.

Así, la exministra de Seguridad reprochó que "es todo un desbarranque total" y concluyó: "El ministro está en una situación en la que se pone una vez de ministro y otra como presidente o candidato. Massa ya está embretado y se embretó él mismo pensando que era el gran salvador y ha sido un ministro de pésimos resultados".

