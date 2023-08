El columnista de Perfil, Eduardo Fidanza, aseveró que "Milei no tiene los funcionarios ni los medios para gobernar este país". A su vez, analizó lo ocurrido en las elecciones de este domingo y se refirió a las chances que tiene Unión por la Patria de armar un gran frente contra la derecha más extrema, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Ayer salió más derrotado Juntos por el Cambio o Unión por la Patria?

Sucedió el escenario que habíamos analizado y ponderado. Es difícil saber a cuál de las coaliciones le cayó peor, pero tengo la sensación de que viene el camino más complejo para el Gobierno y Sergio Massa, empezando por la apertura de los mercados.

Los bonos argentinos en Nueva York se desplomaron luego del 12%, así que lo que viene ahora para Massa y para el Gobierno es un sendero muy empinado.

JxC pagó la irracional interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El PRO involucionó, fue un partido muy exitoso, pero terminó dividido. El costo de esa interna fue alto y se vio ayer.

De manera que aquí tenemos un escenario, los famosos tercios, y un desafío, porque Milei no se mostró conciliador, sino que se mantuvo en su tono grandilocuente y agresivo. Entonces, se abre una incertidumbre muy grande.

Si sumamos los votos de Bullrich y Milei creo que están en 45% y eso significa un giro hacia la derecha del electorado argentino, pero de acá al 22 de octubre hay que preguntarse quién representará a los millones de argentinos que no quieren la derecha Bullrich-Macri y Milei, ni tampoco quieren saber nada con Cristina Kirchner y sus herederos.

Ese electorado pudo haberlo representado Larreta, pero no corre más y es difícil pensar que Bullrich dejará su tono radicalizado porque hoy empieza la competencia entre ella y Milei. Tampoco tenemos la impresión de que el Gobierno pueda representar a toda esa franja. Vamos a ver cosas complejas en los próximos días.

¿Te imaginás allí la posibilidad de algo así como la "coalición contra el espanto", que en Francia unió a todos los partidos políticos en contra de Marine Le Pen, si logra desde, por ejemplo, desde UxP catequizar a Bullrich con Macri y a Macri con Milei?

Eso podría ser y está en la estrategia del Gobierno, pero hoy se ve muy difícil. Se podría especular con que el electorado que votó ayer a Larreta pudiera confluir con el Gobierno, pero acá hay un punto y es que si el Gobierno había deteriorado a esta elección, imaginemos lo que viene. Los electorados no piensan en términos ideológicos.

Ayer lo constataba cuando entraba a votar. Fue una elección general para la gente y no podía distinguirse dónde estaban las boletas de una coalición ni de otras. La gente se guiará por el nivel de frustración que tenga de aquí al 22 de octubre, y la frustración económica (además del problema de la inseguridad) seguirá.

Por lo tanto, no veo a un Gobierno y a un Massa que puedan aglutinar a las fuerzas de centro o de centroizquierda de Argentina. Por eso la fragmentación sirve, y luego se plantearán otros problemas en este propio polo de derecha.

Anoche, Macri intentó generar un trípode entre Milei, Bullrich y él, pero Mauricio Macri es más bien un Raúl Lastiri. Fijate que Milei fue votado en sectores medios bajos y, eventualmente, a Bullrich menos, es gente que no quiere saber nada con Macri.

El recuerdo de Macri es el recuerdo de un trauma y los indicadores de opinión pública que tenemos llegaron a niveles de deterioro muy grandes estos últimos meses, pero varios de ellos son comparables con los que se habían alcanzado a partir del 2018, cuando vino el Fondo Monetario Internacional. Por lo que tampoco está claro cómo esa derecha se articularía. Son interrogantes para los próximos días.

La pregunta es si en esa especie de "coalición contra el espanto", similar a la que se hizo contra Le Pen en Francia, hubiera sido mejor candidato Axel Kicillof que Massa...

Es probable. No te olvides que Massa tiene muchos problemas de imagen que, seguramente, no tiene Kicillof. Massa es una figura que siempre tuvo el problema de generar desconfianza en lugar de confianza. Él se postula como el "hombre confiable" para el establishment económico, pero los votantes argentinos lo tienen como una persona en la cual no se puede confiar.

En las nubes de palabras que se arman con las respuestas cualitativas lo que más pesa en el caso de Massa es que "Massa es un panqueque". Entonces, la gente no se olvida que él prometió presa a Cristina Kirchner, entre otras cosas, y esa figura no creo que pueda ser representativa.

Creo sí, y es una hipótesis, que Kicillof podría haberlo hecho, pero prefirió quedarse en Buenos Aires. Es un político joven, la Provincia se gana por el que tiene más de un voto y no por un balotaje. De modo que queda como un político potencial en una transición post Cristina.

Alejandro Gomel (AG): Estos votos de Larreta, más de 2.600.000, ¿se trasladan automáticamente a Bullrich o ahí pude haber algún tipo de dispersión?

Eso no está claro. Muchos votantes de Larreta tienen razones para no votar a Bullrich, y la pregunta es dónde irían. Hasta el momento y con los análisis que recién empiezan, no advierto cuál sería el destino. No sería tanto un voto ideológico o si lo seria.

Algo que se plantea a partir de ahora es que hay que poner atención, aunque no represente muchos votos sino protagonistas de la política argentina, en qué pasará con el radicalismo y la Coalición Cívica. Ambos, en buena parte, se encolumnaron detrás de Larreta. Entonces, si Bullrich se va muy a la derecha, no acompañarán, y es un nuevo factor de complejidad.

Bullrich también tiene un desafío. Ella podría diferenciarse de Milei a través de una postura más moderada. Milei tiene muchas debilidades, ayer su escena era de una extremada soledad. Milei no tiene los funcionarios ni los medios para gobernar este país, pero Bullrich da más garantías de gobernabilidad.

Ahora, la cuestión de Bullrich es compleja, porque si pretende representar a los votantes de Larreta, su lado derecho queda descubierto y esos votos se la van a ir con Milei.

AG: La "sábana corta". Si buscan los votos de Larreta, ¿qué pasa con los votos más de derecha?

Esa fue la manta corta también de Massa, que ofrecía para un lado neomenemismo y para el otro neonestorismo, y al final se quedó con muy poco.

AG: ¿Massa dónde tiene que ir a buscar votos? ¿A los que no votaron?

No pude escuchar a Massa. Vi algún titular que dice que él estuvo bastante cristinizado. Massa tiene que cuidar la base electoral de Cristina.

Ayer, uno de los fenómenos que se veían venir es que el cristinismo perdió el voto juvenil y tiene que reforzarlo. Hay que ver los resultados detallados en Buenos Aires, su base electoral, apostar a que la economía no empeore excesivamente y con eso tratar de ver qué puede conseguir.

Pero el horizonte de Massa y el Gobierno es muy difícil. Uno también puede pensar en un escenario de balotaje, que es muy adelantado todavía, donde en realidad disputen dos figuras que se ubican hacia la derecha, como Bullrich y Milei.

Todos los actores tienen problemas. El gran impacto hoy es Milei, fue votado por el 30% de los fueron a votar, pero obtuvo el 30% del 70% (participación electora). Los otros no ven en Milei la opción. Él para llegar a la presidencia tiene un camino sumamente empinado.

No hay que olvidarse que la cultura política argentina, en sentido global, es una política que, si la medimos con parámetros internacionales, es del centro hacia la izquierda. Por lo tanto, ese centro hacia la izquierda es como que de alguna manera obliga a las expresiones de derecha de ir hacia el centro.

Eso fue lo que le pasó a Macri y es lo que él repudia de su propio gobierno. "No pude profundizar las reformas liberales", fue su pensamiento, y no lo pudo hacer porque tenía aliados que no pensaban eso y porque se dio cuenta que el electorado argentino toleraba hasta cierto punto el ajuste liberal y el mismo para ganar.

Por ejemplo, en las elecciones de 2017 incurrió en políticas más populistas que liberales, por lo que hay que ver cuál es el límite de Massa y Bullrich, que hoy están subidos a la ola, pero hay millones de argentinos que siguen esperando del Estado determinadas políticas y resguardos

No será tan fácil para la derecha argentina llegar a la presidencia con este discurso. Si se modera, puede ser que sí.

Me quedo pensando y, muchas veces, nosotros no estamos exentos en nuestros análisis de que los deseos, más allá de nuestros esfuerzos por tratar de separarnos de ellos, afecten nuestro pensamiento. Y una de las ideas que surgía frente a esta última elección es que se cerrara la grieta, el ciclo iniciado en 2002, y que empezara una Argentina distinta después de más de 20 años de ese punto de eclosión y derrumbe del país.

Otra hipótesis es que, en realidad, lo que terminó sucediendo ayer es que se reforzó lo del 2002 y el "que se vayan todos". Por un lado, el 30% de gente que no fue a votar, es un porcentaje bastante mayor del que había antes de la eclosión del 2002.

El 30% de los que fueron a votar a Milei, el propio voto a Bullrich (que también fue disruptivo dentro de lo que era el establishment de JxC en el pasado), el hecho de que ni siquiera UxP tiene en un candidato como Massa alguien que puede apelar a un voto identitario, finalmente lo que dejó en evidencia la sociedad es que no solamente "el rey está desnudo" sino que "todos los reyes están desnudos"....

Sigue prevaleciendo la grieta, la fragmentación y no está resuelto el problema del liderazgo. Un análisis superficial podría decir que el nuevo liderazgo lo encarna Milei, pero luego de muchos problemas. Y, por otro lado, Bullrich con 16 a 17 puntos, a título personal, tampoco se considera como un liderazgo significativo, al menos, por ahora.

Voy a agregar algo más, que tiene que ver con nuestros análisis, y es que otro de los grandes derrotados en todo este proceso son los republicanos argentinos, que creyeron que se podían poner del lado de las instituciones en abstracto sin darse cuenta de que no hay instituciones si no hay bienestar.

Y, segundo, que eligieron una filosofía de la historia argentina donde el peronismo es el único responsable de los problemas del país. Por lo tanto, cuando uno ve el nivel de confianza en las instituciones se da cuenta que la defensa de las instituciones es abstracta, no tiene mucho sentido, y uno no puede hacer pasar eso como una la interpretación correcta de Argentina. Los republicanos argentinos tendrán que repensar y profundizar su análisis.

Lo mismo que mucho periodismo que simplemente se dedicó o reemplazó el análisis más complejo de la realidad por una crítica lisa, llana, periódica y diaria de Cristina.

Me cansó decirlo, Cristina pasará pero nosotros somos responsables de un análisis más profundo de lo que ya sucedió en Argentina, porque mientras que mucho periodismo solamente se enfocó en cuestionar a la Vicepresidenta no pudo ver lo que se venía o lo minimizó, y ahora estamos dónde estamos.

Como digo siempre, escribo en un diario que es un espacio de pensamiento independiente. Pero nosotros, que estamos en la Academia de Periodismo, este diálogo sobre qué rol habla el periodismo lo tenemos que seguir haciendo.

