Durante un tenso debate por los resultados de las PASO 2023, con una ventaja de Javier Milei sobre el resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Dady Brieva trató de tomar el tema con humor y luego manifestó que en su opinión "la grieta ya no existe".

"¿Podemos volver al origen de la grieta? Cristina no está más y Máximo debe estar en Holanda, no sé, no lo vi, a Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta. Lo venimos arrastrando como mochila y lo tendríamos que descartar. Yo creo que la grieta no existe", expresó en Argentina vota, el programa especial de C5N para cubrir las elecciones.

El equipo se encontraba analizando los primeros resultados de las PASO 2023 que ya marcaban la tendencia que daba como ganador al precandidato libertario y, en diálogo con Daniela Ballester y Pablo Duggan, bromeó: "A mí no me esta llegando nada, solamente me escribe la Chipi que en Rosario se fue a dormir y que mañana tiene que ir al colegio".

"Milei tiene una cosa muy interesante para los que manejamos más o menos esto de llegar a lo popular. Es esta cosa que él te propone el atajo. 'Pan de lenteja: cuatro huevos, cuatro de lo otro y ya está', 'Fondo monetario: ya está'. Y me parece que para esa gente que vota, está muy bueno eso", analizó.

Así, el humorista destacó que el economista expresa "la cosa rápida, simple", aunque no sepa si se puede llevar a cabo, e hizo un curioso paralelismo entre el partido liderado por Milei y Midachi, el grupo que integró por décadas junto a Miguel del Sel y Darío "Chino" Volpato para tratar de explicar su sorpresiva victoria.

Dady Brieva sobre los resultados de las PASO: "Nada de cara de culo, a contar chistes"

"Me parece que está bueno y tiene que ver. Siempre se habló del 'fenómeno Midachi'. Porque siempre, a lo que no se entiende, se le pone la palabra climatológica 'fenómeno'. Me parece que hay casos de éxito que no entendemos, en los que se juntan las coordenadas de tiempo y espacio y no la ves", detalló.

Luego, Brieva profundizó: "Entonces decís 'uh mirá, ocho millones de personas comen banana con dulce de leche', por decir eso, y lo que pasa es que hay algo que no vimos, hay algo popular que se fue dando, que se fue gestando y que no supimos analizar".

"¿Por qué pasó lo de Midachi en esa época? Porque en los ‘90 había pelotudeo. Y nosotros teníamos el mejor pelotudeo que se podía ofrecer. Pero nadie lo vio venir", concluyó el humorista y reiteró que el favorable resultado de Milei fue el resultado de "algo compulsivo".

AS/LT