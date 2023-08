“Podemos sepultar al kirchnerismo”, proclama Javier Milei

Con mensajes contra “la casta política”, el kirchnerismo, un Javier Milei cargado de euforia apareció en el primer piso del hotel Libertador del centro porteño, lugar en donde eligió montar su búnker, para festejar su victoria: ser el candidato más votado de las PASO hasta el cierre de esta edición. Y dejó un claro mensaje para todos sus competidores: “Somos los únicos que garantizamos el verdadero cambio”.

“Podemos sepultar al kirchnerismo, podemos sacar a la Argentina adelante”, expresó el hombre de La Libertad Avanza con el 30% de los sufragios entre sus manos. Además resaltó, con poca voz, que 17 distritos de los 24 se pintaron “de violeta”, el color de las boletas de su fuerza y hasta gritó que la provincia de Buenos Aires, con Carolina Píparo, puede cambiar de signo político a partir de octubre próximo.

Javier Milei eufórico tras ganar las PASO: "Estamos frente al fin del modelo de la casta"

Hubo otro lugar para la arenga que desató el festejo de la militancia: “Estamos en condiciones de ganarle a la casta en primera vuelta”, disparó. Fue la frase que generó la explosión de todos los presentes que se agruparon cerca del escenario y hasta por lo menos el sábado no podían imaginar semejante escenario electoral. Y pidió que todos los argentinos “se sumen al cambio, porque se puede”. Acto seguido, habló de hechos históricos, como la generación de la Constitución Nacional, y prometió sacar “a la clase política” que “es enemiga” del país.

Milei empezó a saborear el resultado de la jornada electoral desde temprano, cerca de las 18. Parte de su núcleo más íntimo, en el hotel Libertador del centro porteño, trató en todo momento de mostrar cautela pero por lo bajo ciertos dirigentes ante PERFIL enseñaron cifras, todas positivas. “Lo que estoy viendo es muy interesante y muchísimo mejor de lo esperado”, se entusiasmaba una de las caras de LLA tras el cierre de comicios.

El búnker de Javier Milei: de la incredulidad a la euforia​

El entusiasmo continuó a lo largo de la jornada y fue replicado, en on, por otras figuras del frente. Uno fue Ramiro Marra, el precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, otro Bertie Benegas Lynch, el postulante a la Cámara de Diputados de la Nación por el territorio bonaerense: ambos se ataron al libreto que enseñaba moderación. Otro elemento en juego en el discurso del espacio fue la necesidad de instalar que la elección no fue limpia y que los números oficiales que aparecieron a las 22 horas podrían haber sido mejores.

Lo sostuvo el libertario en horas de la tarde por sus redes sociales y parte de su dirigencia se encargó de mostrar cuartos oscuros con boletas destruidas y problemas para sus fiscales. Marra fue un paso más allá y aprovechó para cargar contra el sistema de voto electrónico del distrito que aspira gestionar. “Sí, por supuesto que hubo robo de boletas, pero La Libertad Avanza va a seguir en la lucha y por más que roben boletas va a estar en la lucha. Y en cuanto a la votación de la Ciudad, fue una vergüenza. Cambiaron una regla a último momento para beneficiar a un candidato en particular”, lanzó el youtuber financiero.

La falta de datos oficiales cerca de las 21 horas no bajó expectativas, al contrario. Hasta un hombre de la provincia de Buenos Aires sacaba cuentas con ciertos sondeos e imaginaba cuántas intendencias podían ser ocupadas por LLA a partir de diciembre. No obstante, la principal figura de la fuerza decidió bajar un mensaje para tratar de calmar aguas. La misiva fue no hablar en público hasta que la tendencia sea firme, concisa.

En ese instante, Carlos Kikuchi, el armador nacional de la fuerza, quien estuvo en el ojo de la tormenta por ciertos cuadros libertarios ante la falta de muñeca para construir en las provincias, con venta de candidaturas incluidas, decidió abandonar el bajo perfil que lo caracteriza y se dio una vuelta por el primer piso del hotel. Un lugar copado por la prensa, dirigentes y militantes, que vio como el exasesor de Domingo Cavallo se paseó, regaló sonrisas y luego se retiró. Fue su manera de disfrutar un resultado que hasta hace un mes, con el brote de acusaciones que no pararon, con un fuerte lugar en la agenda pública, parecía impensado.

Entusiasmo libertario: los seguidores de Javier Milei llenan el Hotel Libertador tras las elecciones PASO 2023

También hubo lugar para la militancia. Que apareció en las calles del centro cantando “la casta tiene miedo”, “Milei presidente”, entre otros temas, en buen número. Y estalló en el búnker, al ritmo de hits de rock nacional que no pararon de sonar, cuando las pantallas mostraron que el legislador era el más votado a nivel nacional. El libertario arribó con dos objetivos a la jornada del domingo: acumular el voto “bronca” y quedar perfilado para una eventual segunda presidencial. Ambos los cumplió con creces.