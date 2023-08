Cuando se organizó el búnker de La Libertad Avanza no se planeó convocar a la militancia. El Hotel Libertador, que tiene una capacidad para alredor de 500 personas, había sido pensado solo para dirigentes, invitados y prensa. Sin embargo, con el correr de las horas los seguidores de Javier Milei comenzaron a juntarse en las puertas del edificio, ubicado en Avenida Córdoba al 600. Los libertarios están entusiasmados.

El edificio del Hotel Libertador está vallado y solo pueden ingresar aquellos que tengan precinto. Del otro lado de las rejas están los seguidores de Milei con la esperanza de que el líder libertario salga en algún momento a saludar. Cuando los organizadores del búnker registraron que afuera empezaban a ser cada vez más decidieron poner una pantalla gigante para seguir el minuto a minuto de lo que sucede en el primer piso del edificio.

A pesar del frío, los seguidores de Milei dicen que se van a quedar hasta último momento. De a poco se empiezan a ver banderas y merchandising y, a contramano de la cautela con la que hablan los voceros de La Libertad Avanza, ellos están convencidos de que "El León" tuvo una buena performance en estas elecciones primarias. Son jóvenes que dicen estar "hartos" y que confían en que "llegue alguien nuevo".

Diana y Arenko decidieron venir al Hotel Libertador con su hijo de dos años desde Sarandí, Avellaneda. "Nos tomamos el colectivo y vinimos a acompañar porque nos gusta, nos seguimos y creemos que tiene que ganar", dijeron a Perfil.

Tienen menos de treinta años. Arenko trabaja en Uber y Diana dice que no encuentra trabajo. Lo que más les preocupa, repiten, es la situación económica. "Imaginate que ni siquiera mi hermano tiene laburo y eso que él es enfermero profesional. Necesitamos un cambio", dice ella.

El primero en conectar con las ideas de Milei fue Arenko. Lo conoció a través de videos de YouTube y lo veía en Intratables. "Yo siempre pensé lo mismo, pero no sabía qué era el libertarismo. Para mí era el sentido común", aseguró. En las últimas elecciones había votado a José Luis Espert, quien también lo decepcionó: "Espert se fue con el peor de todos. Es hora que llegue alguien nuevo", agregó. Diana aseguró que Milei la "despertó".

Rubén es de Colombia y tiene 29 años. Carolina es de Paraguay y tiene 27. Son pareja y se acercaron a las puertas del Hotel Libertador con su hijo de 5. No pudieron votar porque no están empadronados, pero desde hace años siguen a Milei. "Hace rato lo escucho. Quería votar solamente porque él se presentaba pero no están los trámites", dijo él.

La pareja se dedica al comercio en el sector del calzado. Ella dice que, en realidad, solamente vino a acompañarlo. Él habla con seguridad: "A mí me gustan las ideas de transformación que tiene, lo que quiere hacer, la convicción y el carácter". Dicen que en su sector la economía pega fuerte y que eso es lo que más rechazan del actual Gobierno.

Camilo contó que sabía que Milei iba a estar en el Hotel Libertador y que por eso decidió pasar con su hijo, Benja, de 10 años. Primero dijo que no quería hablar con los periodistas, pero el nene le insistió: "Dale y nos sacamos una foto", le pidió.

Benja respondió las preguntas a la par que Camilo. "Me gustan los pensamientos de Milei. No nos miente y no nos quita la plata con impuestos", dijo el niño. Rubén contó que se dedica al comercio en el rubro textil y que él conversa con su hijo sobre la situación económica. "A él le gusta y yo le cuento lo que pasa. Las ideas de Milei tienen lógica y estamos cansados de siempre los mismos. ¡Un kilo de azúcar cuesta $900. El plan que más me gusta es el de la dolarización porque así no van a poder emitir más", aseguró.

Rubén contó que conoció a Milei a través del programa Intratables. Antes de entusiasmarse con el libertario no le gustaba nadie de la política. "Despertó mucho a la gente", sostuvo.

David tiene 22 años, está terminado el secundario -le queda una materia- y trabaja de ayudante de obra. Marcos tiene 21, está cursando el Programa UBA XXI para ingresar en Ingeniería Informática y se dedica a arreglar impresoras. Hugo tiene 21 y está en el mismo programa pero para ingresar en Kinesiología mientras trabaja de repositor en una fábrica. Los tres amigos llegaron a las puertas del Hotel Libertador con el mismo objetivo: "Vinimos a bancar a Javier. Hay que bancar", repitieron.

A los tres les pasa lo mismo: en sus familias no coinciden con sus ideas libertarias pero los respetan. La madre de uno de ellos, por ejemplo, en estas elecciones votó a Juan Grabois. Pero ellos están convencidos de que la única salida es con La Libertad Avanza. "Hay que sacar a los que están hace 30 años y no hicieron nada. Estamos podridos", aseguró David.

Ese es el argumento que usaron para explicar por qué no los convocó ninguna de las otras opciones en estas elecciones: "Todos ya tuvieron su oportunidad. Es hora de algo nuevo", sostuvieron.