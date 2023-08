Uno por uno, todos los búnker: dónde recibirán los resultados los precandidatos a la Presidencia

A tan solo cinco días de las elecciones primarias presidenciales se terminan de definir los búnkers donde los precandidatos recibirán los resultados el 13 de agosto. La decisión implica algo más que la simple elección de una locación: quién organiza, cuánta gente acompañará y cómo será la foto del final del día son solo algunas de las variables que se ponen en juego. De cierta forma, en aquellos partidos que tienen internas, es la última instancia que tienen los competidores de medir quién tiene más peso.

Los partidos y las coaliciones ya tienen los búnkers definidos. En Unión por la Patria todavía queda saber si Juan Grabois acompañará a Sergio Massa en el final de la jornada. Y sobre el presidente Alberto Fernández todavía no se sabe demasiado aunque, dicen desde el massismo, "no va a subir al escenario". Y, en Juntos por el Cambio la elección del lugar, en línea con lo que pasó durante todos estos meses, también alimentó la tensión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Complejo C Art Media: unificación unilateral

Unión por la Patria terminará la jornada electoral en el barrio porteño de Chacarita, en el Complejo C Art Media. Al menos así lo confirmaron a Perfil colaboradores del massismo. En el entorno del ministro de Economía contaron que está previsto pasar la tarde en el nuevo espacio que inauguró el oficialismo en Mitre al 300, en Balvanera, y trasladarse después de las 18.

En Mitre al 300, un edificio de seis pisos cerca de Casa Rosada, el equipo de campaña tendrá el centro de cómputos y seguirá el desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, para el momento del festejo o el lamento elegieron Complejo C. Se trata de un espacio cultural de usos múltiples donde se realizan desde ferias hasta fiestas y en que en más de una oportunidad fue escenario para el kirchnerismo.

La pregunta obligada es si Massa y Grabois estarán juntos. Al cierre de esta nota, al menos, la respuesta de los colaboradores de uno y otro referente no era la misma. "Grabois va a venir al búnker de Chacarita y lo vamos a subir al escenario. Van a estar los mismos que en el 2019, más Grabois y un par más", aseguraron. Sin embargo, en el entorno del referente social no dijeron lo mismo: "No tenemos esa info aún", fue la escueta respuesta.

Nadie confirma la presencia del presidente Alberto Fernández, pero llegado el caso de que vaya, parece que nadie lo quiere en la foto arriba del escenario. ¿Y Cristina? Sin confirmación todavía. "Estamos viendo qué conviene electoralmente. Si sirve reforzar el voto kirchnerista o vamos por el voto independiente", aseguraron desde el oficialismo. Con el correr de las horas quizás haya más definiciones sobre la vicepresidenta.

Con una capacidad para 4500 personas se espera que Complejo C se llene de militancia y dirigentes. Como sucedió en la última elección, además, anticipan a medida que avance la noche es probable que empiecen a llegar militantes de distintos distritos para acompañar.

El Golden Center de Parque Norte y quién organiza la fiesta

A tono con la tensión que mantuvieron Rodríguez Larreta y Bullrich durante toda la campaña, la elección del búnker para recibir los resultados de las PASO también generó cortocircuitos entre los dirigentes. A pesar de las tensiones, sin embargo, al final lograron ponerse de acuerdo y el domingo 13 estarán en el Golden Center de Parque Norte.

Rodríguez Larreta quiso desde el primer momento compartir el búnker con su adversaria y que el lugar fuera Costa Salguero, el espacio donde desde hace años el Pro pasa sus jornadas electorales. Sin embargo, Bullrich se resistió. De uno y del otro lado coinciden con que el pedido de la dirigente era que se eligiera un lugar más "austero".

Al final, Rodríguez Larreta torció el brazo. Con tono de agotamiento por las constantes rispideces con Bullrich, los colaboradores del jefe de Gobierno porteño explicaron: "Nosotros siempre quisimos el búnker compartido por la valoración de la foto de unidad. El bullrichismo pidió un lugar más austero y terminó siendo Parque Norte, que tampoco es tan austero y que hasta se consiguió por alguna gestión del larretismo. Nos enfocamos en la unidad".

Sobre la agenda del domingo 13, allegados a Rodríguez Larreta contaron que empezaría el día con un desayuno en Tigre con sus precandidatos aunque aclararon que hay cuestiones operativas y de logística que todavía se están organizando.

La versión del entorno de Bullrich sobre la última pelea por el búnker tiene algunos matices: "Hace15 o 20 días nos llamó la gente de Larreta. Dijeron que ya habian alquilado Costa Salguero y nos preguntaron si queríamos unificar. Pero si ya alquilaste es como si me invitaras a una fiesta en donde todo ya está decidido y organizado. Siempre quisimos unidad, pero en un lugar austero y tranquilo y donde nosotros también podamos ser parte de la organización", explicaron allegados a la líder del Pro.

Con capacidad para 1500 personas, se espera que en el Golden Center de Parque Norte haya más dirigencia que militancia. Quienes siguen la agenda de Bullrich estiman que llegará a última hora "porque todos dicen que los primeros resultados los vamos a tener recién a la medianoche", dicen.

El libertario al Libertador

Javier Milei eligió al Hotel Libertador, en el barrio de San Nicolás, como sede para esperar los resultados el 13 de agosto. El líder de La Libertad Avanza fue el único de los precandidatos que cerró su campaña con un acto único para miles de personas en el Movistar Arena. El evento se realizó el lunes 7 de agosto y si bien sus adversarios de otros partidos no se ponen de acuerdo sobre cuánta gente concurrió (entre 10 mil o 15 mil, dicen), coinciden en que fue una perlita de la campaña.

Después de un tiempo en las que Milei se presentaba como el candidato que iba a arrasar en las urnas, en las últimas semanas no hubo quien no pronosticara que se había "desinflado". Sin embargo, a cinco días de las PASO, la incertidumbre sobre qué pasará con el libertario es total.

La Izquierda Unida dividida, sindicato para Moreno y el único búnker no porteño

Entre las principales fuerzas presidenciales habrá solo un búnker que no estará en la Capital Federal. El espacio liderado por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, "Hacemos por nuestro país", eligió esperar los resultados en Córdoba Capital.

El jueves 10, Randazzo viajará a Córdoba para acompañar al jefe de la fórmula, Schiaretti, en el cierre de campaña y luego se volverá a Buenos Aires. El domingo, después de votar en Gonnet, vuelve a subir a un avión. El búnker será el Hotel Quorum, en Av. La Voz del Interior 7000.

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) no logró la unidad para decidir búnker. El domingo 13 de agosto, Myriam Bregman y Nicolás del Caño esperarán los resultados en la sede partidaria de Bolívar al 1100, en San Telmo. A unas cuadras estarán Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el Torcuato Tasso, en Defensa al 1500.

El líder de "Principios y valores", el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno estará en el Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines, en la zona de Parque Chacabuco. Y el mediático Santiago Cúneo, que se presenta con el "Partido Laborista", se instalará en Viamonte 1328, en pleno centro porteño.

