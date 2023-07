Este martes 1 de agosto, se cumple un año de la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía. Es por eso que Canal e dialogó con el economista Martín Siracusa, quien se refirió a la gestión del candidato a presidente por parte de Unión por la Patria.

“Yo creo que no hay datos muy positivos para Sergio Massa en su gestión como Ministro de Economía”, aseveró Martín Siracusa que luego especificó: “El primero y más importante, tiene que ver con los 1.200.000 argentinos que cayeron en la pobreza. La causa de esto se centra en la caída de los salarios en un 17% contra la inflación y el aumento que tuvo la canasta básica total. Una familia hace un año necesitaba $111.000 para no ser considerada pobre y hoy necesita $230.000”.

Por cada punto que la inflación le gana al salario, se traduce en 200.000 personas que caen la pobreza

Para Siracusa, a partir del año 2018 empezó la caída del salario en la Argentina. Sin embargo, a lo largo de 2023 se aceleró profundamente el descenso del poder adquisitivo debido al avance de la inflación. “Lo que la inflación interanual era hace un año 70% interanual, hoy es del 115%. Cada punto de inflación que le gana al salario implica que haya 200.000 personas que cayeron en la pobreza”, completó.

El FMI se mantiene firme ante la exigencia del 1,9% de déficit fiscal

“El Fondo Monetario Internacional en el acuerdo técnico que se acaba de suscribir, plantea que el déficit fiscal de este año no se va a cambiar y la meta va a seguir siendo de 1,9%”, remarcó el economista. Sobre la misma línea, sostuvo que hoy no se sabe cómo va a hacer el Gobierno para llegar a ese 1,9%: “Hay que reducir el gasto pero no está claro cómo, porque hoy la verdad es que el Gobierno calcula 2,5% de déficit fiscal y otros economistas calculan más”.

Si uno quisiera un déficit cero, el entrevistado planteó que, “se tiene que reducir de acá a diciembre para llegar a la meta del fondo y después en el otro año reducir todo el resto”. A su vez, señaló que el fuerte déficit de la nación tiene que ver con las empresas públicas, los subsidios energéticos y los gastos de eficiencia.

Las reservas del Banco Central cayeron 12.000 millones de dólares y la deuda sufrió un aumento de 20.000 millones de dólares este año

A modo de cierre, Siracusa mencionó 3 cuestiones que marcaron la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía. Por un lado, “las reservas del Banco Central han caído 12.000 millones de dólares en este año”. Luego, está el déficit comercial, “exportaciones menos importaciones en el último mes fueron de 1.700 millones negativos y eso fue un récord histórico en 30 años”. Y por último, “se intentó resolver la pérdida con deuda y aumentó en 20.000 millones de dólares”.