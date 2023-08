La izquierda, con su mensaje anti-FMI en La Matanza, Ciudad y La Plata

La lista del Frente de Izquierda que encabezan Myriam Bregman y Nicolás del Caño como precandidatos a presidenta y vicepresidente, que chocará en internas contra la fórmula de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, tiene hoja de ruta definida para clausurar su campaña.

La actividad de cierre comenzó ayer en La Matanza, con una recorrida por Laferrere y San Justo. Junto a otros candidatos y candidatas locales y la militancia hicieron una importante “agitación” en el distrito bonaerense donde la alianza realizó una gran elección en 2021 que por primera vez permitió lograr bancas en los concejos deliberantes.

El miércoles 9 será el turno de La Plata, donde se sumarán a un acto de la juventud en la Universidad Nacional de La Plata.

Por último, el jueves 10 la actividad se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires, donde realizarán una caminata desde Callao y Corrientes a las 18 junto a Jorge Adaro, precandidato a jefe de Gobierno, y Andrea D’Atri, precandidata a legisladora porteña.

Los dirigentes del PTS sostuvieron que “votarlos” constituye “un mensaje muy fuerte contra los que quieren seguir ajustando al pueblo para pagar la deuda con el FMI, es un llamado a no resignarse frente al ajuste de los que gobernaron siempre y nos trajeron a esta crisis”.

“Hay que pelearla, no es momento de bajar la cabeza ni de resignarse. No nos pueden decir más que tenemos que esperar y que primero está el FMI y los acreedores internacionales cuando los pibes y las pibas pasan hambre en nuestro país. No hay que dejarse engañar por falsos salvadores que aparecen para las elecciones con recetas viejas”, sostuvo Bregman.