“El acuerdo con el FMI perjudica a la mayoría”: Gabriel Solano, candidato del Frente de Izquierda en Córdoba

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional comunicaron este viernes el acuerdo por 7.500 millones de dólares que desembolsará el organismo de crédito luego de las PASO. El binomio precandidato presidencial por el Frente de Izquierda-Unidad compuesto por Gabriel Solano y Vilma Ripoll se enteró durante su visita a Córdoba: “Este pacto esconde secretos que pagaremos los trabajadores”.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Solano indicó que este nuevo acuerdo con el FMI proyecta “un mayor endeudamiento del país”. “Luego de las PASO, cuando la llegada de los millones de dólares aumenten la deuda, ahí nos enteraremos qué esconde este acuerdo que firmó Massa”, apuntó.

Su compañera de fórmula agregó: “Lo que sí podemos anticipar por las experiencias de la historia es que se viene el ajuste, represión y saqueo de nuestros recursos naturales. Algo así como lo que sucede en Jujuy”.

Voto castigo

Los representantes de una de las listas que presenta el Frente de Izquierda (la otra es Myriam Bregman – Nicolás del Caño) en las PASO consideraron que este flamante acuerdo con el organismo de crédito internacional debe ser castigado con el voto.

“La manera de castigar es votar a la Izquierda. Si no van a votar o votan en blanco no castigan a nadie, por el contrario, le dan mejores porcentajes a los partidos de la grieta. Nosotros no queremos que este acuerdo perjudique a la mayoría”, enfatizó Ripoll.

La visión sobre Córdoba

Tras el triunfo de Daniel Passerini en las elecciones municipales de Córdoba, el intendente de la ciudad y gobernador electo por el oficialismo provincial, Martín Llaryora, pronunció un discurso que resonó fuerte en Buenos Aires y el resto del país por el nuevo planteo por un mayor federalismo.

Trató de “pituquitos de Recoleta” a los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes llegaron a Córdoba el domingo de elecciones para festejar un triunfo de Rodrigo de Loredo y se fueron antes de lo esperado.

“Llaryora cuestionó a los pituquitos de Recoleta pero gobiernan para esa clase: el oficialismo de Córdoba va todo el tiempo a la Sociedad Rural donde están los pitucos de Recoleta”, ironizó Solano.

Milei sobre “los pituquitos de Recolecta”: “Es una frase desafortunada”

El precandidato a presidente dijo que los trabajadores en la Argentina tienen intereses comunes “y no nos van a dividir los que gobiernan para oligarquías locales”. “En Córdoba eso muy evidente: acá el Gobierno representa los intereses de las corporaciones del capital agrario e industriales”, argumentó.

El acto en Ciudad Universitaria

A las 15 de este viernes, Solano y Ripoll participarán del acto del Frente de Izquierda Unidad que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria.

En el encuentro con los militantes y seguidores estarán los representantes de Córdoba en la lista: Soledad Díaz y Luciana Echevarría, candidatas a diputadas nacionales, y Emanuel Berardo, candidato al Parlasur.