Llaryora explicó el significado de la frase sobre los “pituquitos de Recoleta”

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, explicó el significado de su frase sobre los “pituquitos de Recoleta” pronunciada el domingo pasado durante el festejo del triunfo de Daniel Passerini en los comicios para intendente de la capital cordobesa.

“Esa frase es de mi papá. Mi papá trabajó entre 13 y 15 años en Capital Federal, así que iba mucho a verlo. Y cuando yo me agrandaba por algo, me decía: ´No te hagas el pituquito de Recoleta´”, explicó en declaraciones al canal TN.

“De ahí siempre me quedó. Porque me decían de dónde sacaste esa frase. Cada vez que me agrandaba, él me decía. Así que es lo que primero que se me ocurrió”, agregó Llaryora.

Frase

“Me cansé y creo que muchos estamos cansados también de que vengan continuamente dirigentes de Capital a enseñarte qué tenés que hacer, a darte clases de lo que tenemos qué hacer con un nivel muy agrandado, entonces me hizo acordar a lo que me decía mi papá”, opinó.

Además enfatizó que durante la campaña electoral para gobernador e intendente “desfilaban dirigentes de Capital tanto del kirchnerismo como de Cambiemos". "Y vienen al interior siempre a darnos clases”, añadió.

“Para mí nosotros tendríamos que dar clases ahí”, insistió Llaryora al referirse al reparto inequitativo de subsidios que recibe el Amba respecto al interior . “En Capital Federal y en el Amba la cloaca y agua la maneja Aysa. Todos los argentinos ponemos plata y la empresa de agua es nacional, sólo presta servicio en Capital Federal y el Amba”, ejemplificó.

“No me importa que me gasten porque yo creo en definitiva que tenemos que construir un país más federal. Yo no quiero que le saquen nada al Amba, lo que quiero es que nos den al interior las mismas posibilidades de crecer”, consideró Llaryora.

Al ser consultado sobre si hubiera debido utilizar otra frase para expresar ese concepto, el gobernador electo de Córdoba respondió: “Capaz que si lo hubiera dicho distinto, no estaríamos hablando ahora”.