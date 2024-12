“La suspensión era un voto más inteligente: Kueider quedaba fuera y no le dábamos una banca a los K”

El Senado aprobó esta semana la ex pulsión de su banca de Edgardo Kuei der (Unidad Federal), quien fue detenido en Paraguay el último 4 de diciembre, cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin justificar. Tras unas cinco horas de debate, el resultado final de la votación en la Cámara alta fue apabullante, con 61 votos a favor, una abstención y sólo cinco votos en contra.

Entre esos pocos votos que se expresaron en contra de la expulsión se encuentra el de la senadora nacional del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, un voto que sorprendió porque previamente se había expresado en duros términos contra Kueider. La senadora dialogó con Perfil Córdoba y explicó por qué no votó a favor de expulsar al detenido Kueider.

“Voté la suspensión porque es la herramienta perfecta y no la expulsión, como finalmente sucedió. ¿Por qué sostengo que la suspensión era la mejor opción? Porque causaba el mismo efecto: lo sacábamos al senador Kueider del Senado, pero además le dábamos el derecho a la legítima defensa, y no es porque yo sea buena, sino porque es el derecho cons titucional más básico que tiene cualquier argentino. Está en la Constitución Nacional y lo debemos respetar.

–¿Su voto también tenía un objetivo político?

–Por supuesto, desde lo político a mí también me parecía una opción superadora porque no implicaba darle una banca a los K. Pero más allá de eso, que es importante, garantizar el debido proceso es fundamental. Ahora están hablando si la sesión es válida o no. Yo creo que hay que estar fuerte en lo que uno piensa. No podemos actuar bajo el imperio de las redes sociales sino que tenemos que hacer lo correcto. Creo que el PRO ha buscado hacer lo correcto. Si en el futuro había que expulsarlo, íbamos a hacerlo, pero es importante que se respete el proceso constitucional de cualquier argentino. En definitiva, lo estamos expulsando sólo porque lo vimos en la tele visión y las redes.

–En su discurso usted se expresó en duros términos y daba la sensación que iba a pedir la expulsión.

–Yo fui muy dura en mi discurso y dije: “A Kueider lo que remos sacar a patadas”, pero en la medida que se cumplan los pasos necesarios en la Justicia, que se cumpla el desafuero. Inclusive a la mañana se presentó la jueza (Sandra) Arroyo Salgado, pidiendo el desafuero, el cual obviamente era posible si votábamos la suspensión. Pero ahora, que ya ha sido expulsado no es posible. La suspensión era un voto más inteligente, más estratégico. Ahora la sociedad lo que pide es aprovechar este caso y sacar a todos los corruptos.

–¿De qué manera puede hacerse eso?

–Deberíamos sacar a todos los que no están conforme a derecho. Hay otros que tienen procesamientos peores, como el caso de (Oscar) Parrilli, que ya tienen fecha de juicio. Hay causas abiertas muy graves como traición a la patria. ¿No vamos a hacer lo mismo con ellos? Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos hacer y hacerlo para todos. Es urgente atender el amparo de Kueider, para depurar la Cámara de Senadores. Hay que cuidar la institución. Yo lamento que no hayamos ido por la suspensión, una solución más inteligente y respetuosa de la justicia. Tal vez se actuó bajo el condicionamiento de los K.

–¿Cómo es eso?

–Sí, los 30 senadores K que ahora se hacen los paladines de la Justicia anticorrupción. Hasta hace un año estaba Cris tina Kirchner procesada y ja más se habló de esto. Se debió tratar el expediente del senador Parrilli, pero ahí creo que nos dormimos. Debieron ir los dos juntos a tratamiento. Fue un error. Zafó Parrilli y eso es una muy mala noticia para la gente. Parrilli la pasó mal pero yo quería que la pasara peor. Ahora todo parece haberse empantanado.

–¿Fue una de las votaciones más duras que le tocó realizar?

–No, para nada. Hay que tener convicción clara sobre lo que uno hace, no podés dar te vuelta y ser un panqueque como hacen varios. Si ustedes me siguen verán que tengo una coherencia.

¿Sesión inválida?

El caso Kueider parece haber profundiza do las diferencias entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. De hecho, Milei la acusó de avanzar con la sesión a pe sar de que a esa hora el Presidente ya estaba en vuelo rumbo a Italia y, por lo tanto, debía estar reemplazándolo al frente del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Milei sostuvo des de Italia que la sesión en la que se expulsó a Kueider fue “inválida”. Incluso trascendió en medios nacionales que desde el área que comanda el vocero Ma nuel Adorni, difundieron un chat donde la secretaria privada de Villarruel, Guadalupe Jones, es informada de la partida de Milei y el documento interno que se oficializó en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que también daba cuenta del viaje.

En ese marco, Kueider ya impugnó el ca so ante la Justicia en lo Contencioso Admi nistrativo Federal. Sobre este tema Carmen Álvarez Rivero comentó: “En cuanto a la legalidad de la sesión yo no le veo objeción. Mis asesores me explicaron que en principio no hay nada para determinar que esa sesión no es válida”, precisó.