Leandro Santoro: “Me inspira el modelo del peronismo cordobés”

Leandro Santoro aseguró que lo “inspira el modelo del peronismo cordobés” en medio de la campaña electoral por las elecciones legislativas porteñas del próximo domingo 18 de mayo.

Elogios al peronismo de Córdoba

“Yo estoy trabajando en un proyecto local. Si me preguntás qué modelo me inspira, el del peronismo cordobés”, sostuvo en diálogo con el periodista Guillermo Favale de A24.

“¿Qué hizo el peronismo cordobés? Si hay una provincia gorila, si las hay es Córdoba. Pero es muy raro. A nivel nacional lo votan a Macri, lo votan a Milei, pero sin embargo cuando les toca elegir intendente o gobernador eligen candidatos del peronismo”, agregó el candidato de la fuerza “Es ahora Buenos Aires” (ex Unión por la Patria).

“¿Por qué sucede eso? Porque ahí hay un peronismo que entendió la producción, la idiosincrasia de los cordobeses, que entendió la necesidad de incorporar otros sectores, donde también hay un sector del radicalismo”, argumentó Santoro.

“Hay una construcción más inteligente”

“Hay sectores amplios, hay una construcción más inteligente, que para mí es la que tiene que orientar nuestra construcción en la ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.

“A mí me encantaría poder decir ´acá no hace falta un proyecto local´ porque la ciudad de Buenos Aires ya lo resolvió, pero no lo resolvió”, insistió Santoro.

Además consideró que “la ciudad de Buenos Aires es una provincia relativamente joven, la última por el tema de la autonomía, es una autonomía relativamente novedosa”.

“Muy poca gente recuerda que antes el jefe de Gobierno lo ponía el presidente”, rememoró.

“En el resto del país esto que estoy diciendo es normal. Es raro en la ciudad de Buenos Aires pero porque no tenemos memoria histórica de una construcción local”, afirmó.

“Esto es una oportunidad porque el resto de las provincias argentinas hacen este trabajo y muchas veces encontrás fuerzas provinciales en las que confluyen diversos sectores que por ahí a nivel nacional tienen posiciones distintas, pero que a la hora de defender los intereses de su provincia se ponen toda la misma camiseta. Un poco es lo que yo aspiro hacer en la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.