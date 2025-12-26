Fiscal pidió citar a juicio a exinspector de tránsito por abuso sexual de una compañera

El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, requirió la citación a juicio contra Lucas Adrián Nieto (38), ex agente de la Policía Municipal de Tránsito, por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una compañera de trabajo.

El 8 de noviembre de 2022, tras una fiestan por el Día del Empleado Municipal realizada en el boliche Unplugged, Nieto, la víctima identificada como A.N.C. y otros dos compañeros de trabajo se trasladaron al domicilio del imputado.

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, luego de que los otros dos empleados se retiraran del lugar, la mujer quedó a solas con Nieto. Hubo consumo de alcohol y marihuana. Ella declaró que era la primera vez que ingería en altas cantidades, lo que la colocó en estado de vulnerabilidad.

Las pruebas valoradas por la Fiscalía

La acusación sostiene que el imputado intentó realizar avances sexuales que fueron rechazados de manera explícita y que, ante la negativa, persistió mediante el uso de la fuerza física y el aprovechamiento de la indefensión, consumando el abuso con acceso carnal.

La querella, a cargo de la abogada Camila Cornú, sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio se apoya en una sólida base probatoria, "que la defensa no logró desvirtuar". Entre los elementos centrales se encuentra el testimonio de la víctima, valorado por la fiscalía como coherente, detallado y persistente, bajo el estándar de “amplitud probatoria” aplicado en delitos cometidos en ámbitos de intimidad.

A ello se suman los informes de geolocalización y antenas telefónicas, que confirmaron la presencia de ambos en la zona del domicilio de Nieto durante el horario denunciado, entre las 9.30 y las 12.

Además, los peritajes psicológicos y psiquiátricos oficiales detectaron en A.N.C. indicadores compatibles con estrés postraumático, mientras que en el perfil del imputado se consignaron rasgos de narcisismo, escaso control de impulsos y una tendencia a la cosificación del otro.

Compañeros de trabajo declararon que durante la noche en el boliche Nieto mantuvo una actitud de asedio constante hacia la mujer, pese a sus intentos de alejarse.

Análisis con perspectiva de género

Ávila Echenique remarcó la existencia de una relación asimétrica de poder y subrayó que no existe el consentimiento tácito, destacando que la vulnerabilidad de la víctima fue precisamente la condición aprovechada para vulnerar su integridad sexual.

Nieto negó los hechos y sostuvo que la relación fue consentida, alegando una atracción mutua previa y aportando mensajes posteriores. Sin embargo, la fiscalía descartó ese argumento al señalar, desde la psicología del trauma, que es frecuente que las víctimas intenten inicialmente actuar con normalidad o negación como mecanismo defensivo.

El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé penas de entre 6 y 15 años de prisión.

Nieto nunca fue detenido. En su trabajo, por iniciativa suya solicitó -y obtuvo- un cambio de tareas. Ahora se desempeña en el área de Defensa Civil. La defensa, a cargo del abogado Hugo Luna, tiene aún plazo para oponerse al requerimiento de elevación a juicio.