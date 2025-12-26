Robos en dos casas de barrios cerrados de La Calera: qué dijo una de las damnificadas

La dueña de una casa en el country El Rodeo de La Calera denunció que ladrones ingresaron en su domicilio en la noche del 24 de diciembre, se apoderaron de dinero e intentaron llevarse su automóvil.

Gavier elevó a juicio a la banda que habría perpetrado cientos de estafas inmobiliarias en Punilla

Robo en el country El Rodeo

“Nosotros pasamos Navidad en casa de mis suegros, salimos de casa nueve de la noche, vivimos en un barrio cerrado. Entonces por lo tanto uno vive contando con una seguridad que se ve que no es tal. No critico la seguridad del barrio. Me parece que hoy por hoy la seguridad comunitaria se ha vuelto una cuestión más complicada”, contó Graciana Ferreyra.



“No la critico a la seguridad del barrio porque realmente siempre nos hemos sentido bien cuidados. El tema que me parece que hoy por hoy no alcanza y uno ya no puede contar con esa seguridad comunitaria porque la vulneran”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Robo en el country El Calicanto

"Casualmente en el Calicanto le robaron a mi hermano. O sea, dos de tres hermanos fuimos robados el día 24 de diciembre", confirmó la mujer.

Ferreyra precisó que "son dos barrios colindantes" y que "en El Rodeo, si bien no está confirmado, hay un boquete que hicieron en uno de los alambres perimetrales, pero no está confirmado que hubieran entrado por ahí, todo indicaría que fue eso, pero no está confirmado".

Además aseveró que "los guardias no advirtieron nada" y que "se estima que esto fue a las once y media de la noche" en el barrio ubicado en el camino a Intercountry.

“Basta de accidentes”: vecinos insisten con pedido de semáforos en esquina peligrosa de Córdoba

Qué se llevaron

“A mí me llevaron un auto y a mi hermano le llevaron el auto, pero los dejaron dentro del barrio. No pudieron salir por la guardia con los autos. Creo que tan solo llevaron mi auto para acercarse hasta este boquete que hicieron y no tener que andar caminando por el barrio y que por ahí los viera gente, los vieran los guardias", estimó la vecina.

"Creo tan solo que fue gente que se metió sabiendo que no iba a haber gente porque era 24 de la noche, que era una noche bastante liberada en muchos hogares", aseguró Ferreyra.

"Me revolvieron todo, me tiraron todo abajo. Y la verdad que lo hicieron con tiempo, porque tuvieron mucho tiempo revisando. La verdad que solo buscaban plata, y sí encontraron. Pero era lo que buscaban, porque tenía cosas de electrónica, una playstation, una cámara de foto bastante buena, y ni la tocaron. Ropa nueva, zapatillas nuevas, tampoco", concluyó.