Red Bus tiene fecha límite en Córdoba: hasta cuándo se puede usar y cómo viajar gratis

La Municipalidad de Córdoba informó que la tarjeta Red Bus podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre para viajar en el transporte urbano de pasajeros. El plazo aplica tanto para usuarios sin beneficios sociales como para quienes utilizan el Boleto Obrero Social (BOS).

Según el Municipio, solo el 7% de los usuarios sin beneficios aún no accedió a SUBE. Tanto jubilados, pensionados, monotributistas sociales, personal doméstico y veteranos de Malvinas, la tarjeta ofrece descuentos de hasta el 55%.

Por lo tanto, a partir de enero, el sistema SUBE será el único medio habilitado para abonar el pasaje.

Opciones para pagar menos el boleto

Asimismo, el reciente incremento del 8,8% en el valor del boleto, que aumentó a $1720, obliga a los cordobeses a buscar alternativas para bajar los gastos. En las diversos bancos y billeteras virtuales, es posible acceder a promociones que devuelven el total o reducen una parte del costo.

- Mercado Pago : 90% de descuento en pagos con QR. Tope mensual: $10.000.

: 90% de descuento en pagos con QR. Tope mensual: $10.000. - Naranja X : 100% de reintegro pagando con NFC en terminales compatibles. 75% de devolución con Visa débito o crédito asociada. Tope mensual: $20.000.

: 100% de reintegro pagando con NFC en terminales compatibles. 75% de devolución con Visa débito o crédito asociada. Tope mensual: $20.000. - Banco Nación (BNA+): Reintegros automáticos en carga de SUBE desde la app. Acreditación directa en la cuenta del usuario.

(BNA+): Reintegros automáticos en carga de SUBE desde la app. Acreditación directa en la cuenta del usuario. - MODO: 100% de reintegro con tope de $15.000 por mes pagando con contactless.

100% de reintegro con tope de $15.000 por mes pagando con contactless. - Banco galicia : 100% de reintegro con tope de $15.000 por mes.

: 100% de reintegro con tope de $15.000 por mes. - Brubank: 100% de reintegro con tope de $10.000 por cada tarjeta visa asociada.

Todas las bonificaciones dependen de cada sitio, acorde a sus térmicos y condiciones. Los montos se acreditan en la cuenta y pueden reutilizarse para nuevas cargas o consumos.