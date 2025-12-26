Peajes en Córdoba: Opositor radical apuntó contra Llaryora por aumentar la tarifa en un 600% en dos años

En apenas dos años de gestión, el gobernador Martín Llaryora aplicó un fuerte incremento en el costo de los peajes en las rutas provinciales, denunció el legislador Miguel Nicolás (UCR). Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la tarifa de peaje manual pasó de $500 a $3.000 para la misma categoría vehicular, lo que representa una suba acumulada del 600%.

El primer ajuste se produjo en diciembre de 2023, apenas asumido el actual mandatario, cuando se fijó el valor del peaje manual en $500. Dos años después, esa misma tarifa alcanza los $3.000, muy por encima de la inflación acumulada del período, estimada en torno al 180%, advirtió el opositor.

La actualización de los peajes se inscribe en una política de aumentos que el oficialismo justifica en la necesidad de sostener el sistema vial, pero que genera un impacto directo en el bolsillo de los usuarios frecuentes, transportistas y turistas que transitan por la provincia.

Desde la oposición advierten que el encarecimiento de los costos de producción y transporte, sumado a la presión impositiva y al aumento de los servicios, está afectando la competitividad de Córdoba.

"Córdoba dejo de ser para los argentinos y cordobeses, una opción turística y un polo de trabajo para las empresas, debido a los altos costos de producción, de servicios, de transporte e impositivos que desalientan radicarse, teniendo en otras provincias verdaderos incentivos para instalarse", cuestionó Nicolás.

En su embate, el parlamentario radical cargó duro: "La necesidad de recaudar que tiene este gobierno, para sus gastos y para pagar deudas no tiene límites, perjudicando el bolsillo de todos los cordobeses, que pagan enormes cifras de impuestos y de los turistas que evitan pasar por Córdoba".

El integrante de la bancada radical impulsa un proyecto de declaración de rechazo “en contra a la actual suba de los Peajes en la Provincia de Córdoba por parte del Gobierno provincial, que en dos años lo incrementó más del 600%, de $500 a $3.000, en relación a una inflación interanual del 180%, (2023-2025), perjudicando severamente a los cordobeses, la actividad productiva, de servicios y de transporte".

Aumentan los peajes en Córdoba: las nuevas tarifas que rigen desde el 27 de diciembre

Nuevas tarifas

Desde medianoche del sábado 27 de diciembre, quienes circulen por las principales rutas de Córdoba deberán afrontar un aumento en los peajes, tras la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario.

En cuanto al pago manual en cabina, que se consolida como la opción más costosa, los automóviles particulares afrontarán un pago del peaje que asciende a $3.000, resultado de una tarifa básica de $1.677 más un recargo de $1.323 por el régimen de cobro manual en vía.

La suba también alcanza de lleno al transporte de carga. Los valores oscilan entre $6.000 y $25.000, según la cantidad de ejes del camión, un incremento que vuelve a poner en discusión el peso de los costos logísticos en la actividad productiva.

El nuevo cuadro tarifario se aplica en los peajes ubicados sobre las rutas 20, 5, E-53, A-19 y E-55, además del Segundo Anillo de Circunvalación y las autovías Punilla y Calamuchita.