Aumentan los peajes en Córdoba: las nuevas tarifas que rigen desde el 27 de diciembre

Desde medianoche del sábado 27 de diciembre, quienes circulen por las principales rutas de Córdoba deberán afrontar un aumento en los peajes, tras la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario que modifica los costos según el tipo de vehículo y la forma de pago, y que alcanza a corredores estratégicos para el tránsito cotidiano y turístico.

Tarifario de Peajes en la Ciudad de Córdoba

Nuevas tarifas y un esquema que penaliza el pago manual

El cambio más notorio del nuevo esquema es el encarecimiento del pago manual en cabina, que se consolida como la opción más costosa. En el caso de los automóviles particulares, el peaje asciende a $3.000, resultado de una tarifa básica de $1.677 más un recargo de $1.323 por el régimen de cobro manual en vía.

El contraste aparece con el telepeaje, donde los valores son considerablemente más bajos y se ajustan según la cantidad de pasadas mensuales. Para los automóviles, la tarifa comienza en $1.593,15 para quienes registran entre 1 y 10 pasadas por mes y desciende progresivamente hasta $1.173,90 para quienes superan las 51 pasadas. A partir de la pasada 81, se aplica una tarifa bonificada, aunque sin efecto retroactivo sobre las pasadas anteriores.

Tarifario de TELEPEAJE en Peajes de la Ciudad de Córdoba

Las motocicletas, en tanto, mantienen un régimen diferencial: solo pagan peaje los sábados, domingos y feriados, con una tarifa de $800 y sin recargo por pago manual, lo que atenúa el impacto del aumento en este segmento.

El ajuste también alcanza de lleno al transporte de carga. Para los camiones, los valores oscilan entre $6.000 y $25.000, según la cantidad de ejes, un incremento que vuelve a poner en discusión el peso de los costos logísticos en la actividad productiva.

"Fin a los naranjitas ilegales" y "prohibición de limpiavidrios": impulsan reforma del Código de Convivencia provincial

Los nuevos valores se aplican en los peajes ubicados sobre las rutas 20, 5, E-53, A-19 y E-55, además del Segundo Anillo de Circunvalación y las autovías Punilla y Calamuchita, corredores clave para la movilidad diaria y el flujo turístico de la provincia.