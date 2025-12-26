Perfil
Una Navidad en cuotas: las ventas subieron un 1,3% en Córdoba, pero el consumo no despegó

El informe de CAME sobre ventas minoristas mostró que, pese al leve crecimiento general, diversos rubros fueron golpeados en la ciudad cordobesa, en un escenario de consumo prudente y fuerte dependencia del financiamiento.

24-12-2025 Árbol de Navidad Córdoba
ÁRBOL DE NAVIDAD EN CÓRDOBA. | CULTURA.CBA
Perfil Redacción Córdoba
Las ventas minoristas pymes durante la Navidad registraron en Córdoba un crecimiento del 1,3% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizado entre el 23 y el 24 de diciembre, que mostró un escenario de consumo austero, condicionado por el endeudamiento de los hogares y la caída del poder adquisitivo.

Con un ticket promedio ubicaso en $36.266, las diferencias entre rubros se hicieron notar: mientras que los valores más altos se registraron en calzado y marroquinería ($60.041), los más bajos correspondieron a librerías ($34.484).

Austeridad, cuotas y un impacto limitado en el balance mensual

Lejos de un clima expansivo, el movimiento comercial estuvo marcado por la prudencia del consumidor y por un despliegue casi generalizado de estrategias de venta. Cerca del 90% de los comercios recurrió a promociones y acciones especiales para incentivar las compras, aunque los resultados fueron dispares.

Por otro lado, un 32,7% de los comerciantes evaluó el desempeño como mejor de lo esperado, y un 21,4% expresó que las ventas quedaron por debajo de sus previsiones. Pero para el 45,9% restante, el resultado no sorprendió y se mantuvo dentro de lo anticipado.

El motor principal de las operaciones fue el financiamiento. Las compras se concretaron, en gran medida, a través de tarjetas de crédito, planes de 3 a 12 cuotas, promociones bancarias y bonos provinciales.

Cuando se analiza el peso de la Navidad en el resultado mensual, el panorama vuelve a mostrar límites claros. Para el 40,9% de los comercios, las ventas de las fiestas aportaron movimiento, pero no alteraron el balance general. Otro 31,1% señaló un impacto moderado, y solo un 21,9% consideró que fueron decisivas para mejorar el mes. Un 6,1% afirmó que no tuvieron efecto alguno.

Desempeño desigual por rubros

El relevamiento de CAME mostró comportamientos dispares según el sector. Perfumería lideró las subas, con un crecimiento del 27,8%, seguida por calzado y marroquinería, que avanzó un 3,3%, e indumentaria, con una mejora del 1,3%.

En el otro extremo, varios sectores cerraron la Navidad con retrocesos. Juguetería fue el rubro más afectado, con una caída del 6,6%, seguido por equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%) y librerías (-1,4%).

El informe deja una conclusión transversal: aunque hubo mayor previsibilidad de precios y un intenso uso de herramientas comerciales, el cierre del año confirma que el consumo sigue condicionado y que cualquier mejora observable continúa apoyándose más en el crédito que en una recuperación efectiva del poder de compra.

