Las ventas minoristas pymes durante la Navidad registraron en Córdoba un crecimiento del 1,3% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizado entre el 23 y el 24 de diciembre, que mostró un escenario de consumo austero, condicionado por el endeudamiento de los hogares y la caída del poder adquisitivo.

Con un ticket promedio ubicaso en $36.266, las diferencias entre rubros se hicieron notar: mientras que los valores más altos se registraron en calzado y marroquinería ($60.041), los más bajos correspondieron a librerías ($34.484).

Austeridad, cuotas y un impacto limitado en el balance mensual

Lejos de un clima expansivo, el movimiento comercial estuvo marcado por la prudencia del consumidor y por un despliegue casi generalizado de estrategias de venta. Cerca del 90% de los comercios recurrió a promociones y acciones especiales para incentivar las compras, aunque los resultados fueron dispares.

Por otro lado, un 32,7% de los comerciantes evaluó el desempeño como mejor de lo esperado, y un 21,4% expresó que las ventas quedaron por debajo de sus previsiones. Pero para el 45,9% restante, el resultado no sorprendió y se mantuvo dentro de lo anticipado.

El motor principal de las operaciones fue el financiamiento. Las compras se concretaron, en gran medida, a través de tarjetas de crédito, planes de 3 a 12 cuotas, promociones bancarias y bonos provinciales.

Cuando se analiza el peso de la Navidad en el resultado mensual, el panorama vuelve a mostrar límites claros. Para el 40,9% de los comercios, las ventas de las fiestas aportaron movimiento, pero no alteraron el balance general. Otro 31,1% señaló un impacto moderado, y solo un 21,9% consideró que fueron decisivas para mejorar el mes. Un 6,1% afirmó que no tuvieron efecto alguno.

Desempeño desigual por rubros

El relevamiento de CAME mostró comportamientos dispares según el sector. Perfumería lideró las subas, con un crecimiento del 27,8%, seguida por calzado y marroquinería, que avanzó un 3,3%, e indumentaria, con una mejora del 1,3%.

En el otro extremo, varios sectores cerraron la Navidad con retrocesos. Juguetería fue el rubro más afectado, con una caída del 6,6%, seguido por equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%) y librerías (-1,4%).

El informe deja una conclusión transversal: aunque hubo mayor previsibilidad de precios y un intenso uso de herramientas comerciales, el cierre del año confirma que el consumo sigue condicionado y que cualquier mejora observable continúa apoyándose más en el crédito que en una recuperación efectiva del poder de compra.