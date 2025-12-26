Vacunas en Córdoba: multarían a familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria

Uno de los ejes de la reforma del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba establece multas a las familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros anticipó que la iniciativa será tratada este viernes en la Comisión de Seguridad de la Legislatura Unicameral junto al "fin de los naranjitas" y la "prohibición de los limpiavidrios".

Multas a quienes no cumplan con la vacunación obligatoria

El ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer aseguró que “el calendario se viene bastardeando desde la pandemia, diríamos después de la demonización que hicieron algunos grupos a nivel mundial con respecto a los resultados que tuvo la vacuna de COVID".

"Cuando la vacuna de COVID fue probablemente una de las vacunas que más vidas salvó en más corto tiempo. Se hizo en tiempo récord, se desarrolló en menos de un año, logró cortar la circulación del virus y logró sacarnos de un estado de aislamiento absoluto en el que se encontraba la humanidad y salvar miles de millones de personas en un cortísimo periodo de tiempo", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que "esta demonización que ha sido producto de infundados hechos que se vienen repitiendo en los medios, en las redes sociales y en lugares con la absoluta carencia de evidencia científica para sostenerlo, se ha trasladado al uso de otras vacunas que estaban socialmente aceptadas y que vienen desde hace mucho tiempo evitando enfermedades e incluso haciéndolas desaparecer".

El funcionario consideró que el cambio impulsado en el Código de Convivencia "apunta a que volvamos a retomar la buena senda del uso de las vacunas, que tengamos una conducta saludable y que nos protejamos mucho contra enfermedades que tenemos erradicadas y otras que siguen circulando".

“La vacunación en la provincia de Córdoba desde la pandemia a la fecha viene mejorando. Habíamos caído a niveles muy bajos en el año 2020, 2021, producto del aislamiento también. Eso llevó a esa pérdida de la vacunación que se había instituido en la sociedad de la provincia de Córdoba, que era muy saludable”, recordó.

Calendario de vacunación obligatoria

“También la disminución del cumplimiento del calendario nacional responde a otras razones, no solamente la negación a las vacunas, sino a las relaciones interpersonales en la misma familia, las dificultades que tienen los niños para acceder a los vacunatorios, la dificultad en ciudades muy grandes. El calendario se cumple mucho mejor en ciudades más chicas que en ciudades más grandes por el tema del acceso que la gente tiene a distintos puntos de vacunación", analizó el ministro.

Pieckenstainer afirmó que "en realidad la sociedad cordobesa tiene un alto acatamiento a la vacunación, los números de la provincia de Córdoba están entre el 69 y el 79% del cumplimiento del calendario" al tiempo que precisó que les "gustaría llegar al 85%" como "la meta del 2026".

El ministro evaluó que si está "más disponible la vacuna, es decir, sacarla de los vacunatorios y llevarla a los colegios, llevarla a los eventos deportivos, llevarla a las instituciones intermedias, a los clubes sociales, seguramente vamos a conseguir ese número".

Multas

"El cambio del Código de contravención ayuda a que de alguna manera la gente cumpla y sepa que si no cumple, lamentablemente será pasible de una sanción", enfatizó.

"Está previsto en el artículo 75 bis una multa de 50 unidades de multa y hasta cinco días de arresto o el equivalente en actividades comunitarias que le corresponde a cada caso", detalló Pieckenstainer .