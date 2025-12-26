En Estudiantes de Río Cuarto sigue el 'Colo' Cabrera, ¿llega Orsini?

Estudiantes de Río Cuarto está armando el plantel con el que debutará en la Primera división de AFA; y en las últimas horas los fanáticos del 'León' recibieron un gran regalo de navidad: la continuidad de Alejandro Martín Cabrera.

La noticia de la renovación del 'Colo' fue comunicada en las últimas horas, y de esta manera el club del sur de la provincia asegura no sólo un mediocampista de jerarquía, sino la permanencia de un símbolo.

Además, con la continuidad del mediocampista central, también siguen: Gonzalo Maffini, Javier Ferreira, Mauro Valiente, Lucas González y el propio entrenador Iván Delfino.

¿Orsini?

Estudiantes estaría interesado en Nicolás Orsini, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, quien estuvo el último año a préstamo en Platense.

El delantero con pasado en Lanús y Sarmiento no será tenido en cuenta en el 'Xeneize', y ya le indicaron que deberá buscar un nuevo rumbo para su carrera.

A Orsini no le fue bien en Boca, no pudo demostrar lo que había hecho en Lanús , y por tal motivo, estuvo a préstamo en Unión y en el 'Calamar'.

En las últimas horas, se confirmó que el 'León' de Río Cuarto se comunicó con la Comisión Directiva de Boca para solicitar condiciones por el atacante de 31 años nacido en Morteros.