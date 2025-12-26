"En el Ersep no podés hacer nada": la denuncia de Juan Negri sobre el aumento de peajes en Córdoba

Juan Negri no ocultó su frustración. El vocal de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) denunció que el organismo opera desde siempre con una "mayoría automática" que responde al gobierno provincial y desprotege a los ciudadanos frente a aumentos como el que entrará en vigencia este sábado en los peajes de la Red de Accesos a Córdoba.

"El Ersep tiene una mayoría automática por parte del gobierno, no representa a los usuarios", afirmó Negri en diálogo con radio Continental Córdoba. El funcionario fue más lejos: "No podés hacer nada. Pero no vengo a eso. Vengo a visibilizar esta situación, de lo contrario no hubiese tomado la propuesta que me hicieron de mi partido".

Aumentan los peajes en Córdoba: las nuevas tarifas que rigen desde el 27 de diciembre

La declaración se produce en el marco del incremento tarifario que rige desde el primer minuto del sábado 27 de diciembre en todas las cabinas de peaje de la provincia. La suba alcanza el 29% para usuarios de telepeaje -la tarifa básica pasó de $1.300 a $1.677 para automóviles- pero trepa al 50% para quienes pagan en efectivo, cuyo costo saltó de $2.000 a $3.000 por pasada.

Según Negri, el ente regulador "aumenta lo que le piden las empresas y los usuarios quedan al último". El vocal opositor cuestionó que el Ersep esté "hecho para representar a los usuarios, pero en realidad responde al gobierno de turno".

Peajes en el ejido urbano y falta de transparencia

Uno de los puntos más críticos de su exposición fue la existencia de estaciones de peaje dentro del ejido urbano de la ciudad. "Vos viviendo en un barrio de Córdoba, cruzás el peaje y estás en otro barrio de Córdoba, pero pagás un peaje", ejemplificó.

Para Negri, se trata de "impuestos ocultos que también pagan los vecinos". El funcionario propuso eximir del pago a los trabajadores que utilizan esos accesos para trasladarse dentro de la ciudad.

“Basta de accidentes”: vecinos insisten con pedido de semáforos en esquina peligrosa de Córdoba

La crítica se extendió a la gestión de Caminos de las Sierras, la concesionaria que administra el sistema. "No se conoce un plan de inversión, no se conoce qué hacen con la guita que recaudan", denunció.

Negri señaló que la empresa "es la vía que el gobierno provincial tiene para evitar el Tribunal de Cuentas de la provincia y desde ahí ejecutar gran parte de la obra pública". Además, cuestionó el deficiente mantenimiento de las colectoras: "Las colectoras son un verdadero desastre", señaló al referirse a las quejas de usuarios que transitan diariamente por esas vías.

Un aumento muy por encima de la inflación

Los números confirman la magnitud del incremento. En enero de 2024, el peaje manual para automóviles costaba $500. Con el nuevo esquema, ese mismo cruce vale $3.000, lo que representa un aumento nominal del 500% en dos años. Medido contra la inflación acumulada desde enero de 2024 -estimada en torno al 185% según el IPC Córdoba-, el incremento real alcanza el 110,5%.

El legislador provincial Miguel Nicolás, del interbloque Encuentro Vecinal Córdoba, compartió datos similares: "Llaryora en 2 años subió el peaje el 600%. Diciembre 2023: $500. Diciembre 2025: $3.000. Mientras la inflación en estos dos años es del 180%, aumentó el peaje el 600%".