Carlos Paz levantó el telón: estrenaron las primeras obras y comenzó la carrera por la taquilla

Carlos Paz levantó el telón de la temporada teatral con varias ocpiones que ya están en cartelera. Una de las obras que puso primera en este verano es “Ni media palabra”, la comedia que devolvió al escenario del Teatro Holiday la probada química de dos actores conocidos como Nicolás Cabré y Mariano Martínez. Acompañados por el “Bicho” Gómez y bajo la dirección de Rocío Pardo, el trío protagonizó un debut a sala colmada.

La trama gira en torno a tres hombres y un juego que se sale de control tras una visita inesperada, apostando al ritmo y al histrionismo físico de sus protagonistas. La propuesta ya se puede disfrutar con funciones regulares de miércoles a domingos a las 21:30 hs.

Por otro lado, el Teatro Candilejas 2 también levantó el telón con el estreno de “Suspendan la boda, la magia continúa”. La pieza, liderada por Nazarena Vélez, combina experiencia con juventud, en donde el punto más alto de la noche inaugural fue el regreso de Roly Serrano a las tablas. El actor, que interpreta a un particular hechicero, recibió una ovación de pie por parte del público tras pronunciar unas sentidas palabras sobre su alegría por volver a la actividad profesional y reencontrarse con los espectadores en esta temporada 2026.

Carlos Paz lanzó su temporada 2026 con alfombra roja y desfile de elencos

Suspendan la boda es protagonizada por Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Roly Serrano y Nacho Castañares. Tras la función Nazarena resaltó la presencia de Serrano. “Realmente a mí, me emociona tenerte acá, Roly de verdad. Sos un maestro. Le da mágia, le vamos a seguir dando mágia todas las noches. Es un placer tenerlo”.

Para completar un fin de semana a puro espectáculo, la expectativa se traslada a la noche de este viernes en el Teatro del Lago con el gran estreno de "Corto Circuito". Se trata de la nueva apuesta de Pedro Alfonso, quien llega a la villa acompañado por un elenco de gran impacto que incluye a Sebastián Almada, Julieta Poggio, Yayo Guridi y Viviana Saccone, todos bajo la dirección de Diego Ramos.

La obra promete un importante despliegue técnico para dar vida a una comedia de enredos donde una serie de fallas domésticas y desperfectos eléctricos disparan las situaciones más disparatadas, buscando renovar el vínculo que Alfonso cosecha cada año en la plaza cordobesa.