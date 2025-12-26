Estados Unidos atacó el norte de Nigeria contra supuestos focos de “terroristas del Estado Islámico”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que bombardeó objetivos en el norte de Nigeria contra supuestos “terroristas del Estado Islámico” para defender a “cristianos inocentes”. El ataque se produjo este jueves durante la celebración de Navidad.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", escribió Trump en su red social Truth Social.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó los ataques en un comunicado y aseguró que fueron acordadas con EE.UU. “Las autoridades nigerianas cooperación en seguridad estructurada con socios internacionales, incluidos los Estados Unidos de América, para abordar la amenaza persistente del terrorismo y el extremismo violento. Esto ha dado lugar a impactos de precisión en objetivos terroristas en Nigeria mediante ataques aéreos en el Noroeste”, detallaron en un documento. Hasta el momento no se difundieron el número de víctimas oficiales por los bombardeos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El video de Donald Trump con Epstein y rodeado de mujeres

Si bien en las últimas horas el Ministerio nigeriano aseguró que el ataque fue en cooperación con EE.UU. anteriormente, en octubre de este año, el Gobierno de ese país había rechazado las declaraciones de Trump sobre los asesinatos de cristianos. En ese entonces, la gestión africana sostuvo que las acusaciones "no reflejan la situación sobre el terreno".

Un mes después, en noviembre, Trump amenazó con que las fuerzas estadounidenses "podrían entrar" en Nigeria para "eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades".

Donald Trump y la carga del hombre blanco en Nigeria

Sin embargo, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental desestimó las afirmaciones del presidente estadounidense y señaló que las versiones sobre que los ataques terroristas en Nigeria estaban dirigidos contra cristianos eran "falsas y peligrosas", y expresó su solidaridad con el país más poblado de la región.

LM/DCQ

