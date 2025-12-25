Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral anunció que Nasry Asfura ganó las elecciones presidenciales de Honduras. El conservador, respaldado por Donald Trump, triunfó en los comicios del 30 de noviembre tras obtener el 40,27% de los votos ante Salvador Nasralla.

El conservador respaldado por el presidente estadounidense ganó las elecciones presidenciales y la noticia fue anunciada por el máximo organismo electoral tras un demorado recuento que tensionó el clima en el país centroamericano e implicó el escrutinio especial de 2.792 actas que inició hace una semana por presuntos errores e inconsistencias.

Nasry Asfura

Una vez finalizado el lento escrutinio, el candidato del Partido Nacional se impuso en el segundo intento por sobre su contrincante Nasralla, un conservado perteneciente al Partido Liberal. En esta ocasión, este último quedó segundo con el 39,53% de los votos.

Los resultados de la elección presidencial en Honduras fueron un duro golpe para el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre) que gobierna actualmente con Xiomara Castro y cuya candidata, Rixi Moncada, obtuvo solo el 19,19% de respaldo.

El triunfo de Asfura implica un regreso de la derecha al poder, una fuerza que gobernó por última vez desde 2014 hasta 2022 de la mano de Juan Orlando Hernández.

"Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", expresó el presidente electo a través un mensaje en su cuenta de X y agregó: "Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones".

A pesar del resultado, Nasralla denunció fraude y no reconoció el resultado electoral anunciado por el CNE. "Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora (...). El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo", objetó.

El cierre y desenlace de las complejas elecciones en Honduras se traducen en un cambio más profundo y un giro hacia la derecha que se está produciendo en Latinoamérica. Este resultado tiene lugar solo una semana después de que el ultraderechista José Antonio Kast triunfara en los comicios en Chile.

