Donald Trump renueva la arremetida contra programas nocturnos y cadenas de TV

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra los programas de comedia nocturnos —blanco predilecto de sus críticas— y contra las cadenas de televisión en general, amenazando una vez más con revocar licencias de transmisión por considerar que existe un sesgo sistemático en su contra. Trump utilizó un tono particularmente hostil para exigir la cancelación del programa del actor Stephen Colbert en CBS, a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social.

“La cadena debería sacarlo YA, es lo único humano que se puede hacer”, escribió, calificando al comediante como un “desastre patético”. En su mensaje, utilizó el verbo inglés put to sleep, expresión habitualmente asociada a la eutanasia animal.

Trump renueva sus embates contra los conductores y cadenas de TV

La cadena televisiva ya había anunciado previamente que el programa nocturno conducido por Colbert finalizará en mayo, aunque el mensaje presidencial reavivó la polémica en torno a la decisión.

Amenaza sobre las licencias de televisión

En otro posteo, Trump amplió su ofensiva y apuntó contra el conjunto de los medios audiovisuales.

“Si los noticieros y programas nocturnos de las cadenas son casi 100% negativos respecto al presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían revocarse sus valiosas licencias de transmisión? Yo digo que sí”, escribió el mandatario, reiterando una amenaza que ya había formulado en otras oportunidades.

Denuncias de censura y antecedentes recientes

El anuncio del fin del programa de Colbert provocó denuncias de censura por parte de opositores al expresidente. En paralelo, Trump logró meses atrás que Paramount, empresa matriz de CBS, aceptara pagar 16 millones de dólares para cerrar una demanda en la que alegaba que el programa 60 Minutes había editado una entrevista con la entonces candidata demócrata Kamala Harris para favorecerla.

Durante el último fin de semana, la nueva editora jefe de la cadena, Bari Weiss, canceló a último momento la emisión de un reportaje sobre una megacárcel salvadoreña a la que Trump ha enviado migrantes indocumentados.

Otra cadena, ABC, suspendió brevemente a su figura estrella Jimmy Kimmel, antes de reincorporarlo y extender su contrato por un año más, hasta mediados de 2027.

El control del sistema audiovisual

Trump busca reformular el panorama mediático estadounidense, al que acusa de mantener un sesgo anticonservador. En ese marco, designó a uno de sus aliados, Brendan Carr, al frente del organismo regulador audiovisual, la Federal Communications Commission (FCC).

Carr generó controversia recientemente durante una audiencia en el Congreso al afirmar que “la FCC no es formalmente una agencia independiente”, lo que abrió interrogantes sobre una posible alineación directa del organismo con las prioridades políticas de la Casa Blanca.

