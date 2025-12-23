Del guiño a Trump al recuerdo de Francisco: Rafael Grossi oficializó su carrera a la ONU con apoyo del círculo rojo

En un contexto internacional atravesado por guerras abiertas, tensiones geopolíticas, escalada armamentista y críticas al multilateralismo, el diplomático Rafael Grossi dio un paso decisivo: formalizó en Buenos Aires su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Lo hizo en un evento del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), rodeado por funcionarios del Gobierno, empresarios del círculo rojo, diplomáticos, académicos y señales de respaldo político que excedieron la grieta local.

Grossi elevó su perfil internacional en 2019, cuando asumió como director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia que vela por la no proliferación nuclear que le permitió "ponerse las botas" y mostrar sus habilidades diplomáticas en contextos de alto riesgo.

"En el puesto que ocupo es común ser criticado por unos y por otros. Hay quienes dicen que soy un títere sionista y otros que dicen lo contrario. Un día, los proucranianos dicen que estoy en el bolsillo del presidente Putin porque me veo con él, y otro día, cuando estoy con el presidente Zelenski, los prorrusos dicen que estoy del otro lado. Esta es la labor de la diplomacia internacional: dialogar, conversar, proponer soluciones concretas a los problemas graves", explicó en una entrevista exclusiva con PERFIL, previo al anuncio de su candidatura.

Dos meses después, el 22 de diciembre, Grossi eligió un escenario cuidadosamente calibrado presentar su propuesta respaldada por funcionarios del gabinete, incluida la preferida de Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Horas antes, había sido presentado en el Palacio San Martín ante delegaciones extranjeras que testificaron el envío de la carta a Nueva York y que luego se dirigieron al barrio porteño de Palermo. En el escenario de La Rural, Grossi hizo la "presentación en sociedad" de su propuesta centrada en la revitalización de la ONU "frente al mundo como es, y no como quisiéramos que fuera", una definición que funcionó como eje conceptual de su discurso.

"Si bien soy un funcionario internacional, soy orgullosamente argentino", dijo Grossi, de 64 años, al reivindicar su trayectoria diplomática y aludir a una aspiración que, según indicó, fue explicitada por su "amigo" y otro de los protagonistas de la calurosa tarde del lunes: el canciller Pablo Quirno. La presencia del sucesor del empresario Gerardo Werthein no pasó desapercibida, en relación a los comentarios de pasillo respecto al tinte "financiero" que le aplicó a una Cancillería cuya función "debería ser política", según admitió uno de los tantos veteranos diplomáticos presentes en el evento.

Rafael Grossi junto a los ministros Pablo Quirno (Cancillería) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

La mención al papa Francisco y un guiño a la era Trump

Conocido en los pasillos diplomáticos como "el Papa nuclear" ―en alusión al protagonismo que tuvo el pontífice argentino en la política internacional―, Grossi rechazó la tesis de que, ante las críticas, la ONU sea un organismo superado por foros como el G7, el G20, los BRICS o el Grupo de Shanghai. Reconoció su relevancia, pero apeló a una cita del papa Francisco —"que en paz descanse", aclaró— para reforzar su argumento. "Hay una casa común, y esa casa común son las Naciones Unidas". Además, recordó el rol del sistema internacional durante la pandemia de coronavirus y en la asistencia humanitaria a millones de desplazados, como prueba de que el multilateralismo sigue siendo una herramienta indispensable.

Grossi, que ya se había mostrado cercano a Milei al acompañarlo en la presentación del Plan Nuclear (popularmente conocido como "Plan Reidel", en función del asesor Demian Reidel), resaltó un valor que sutilmente ligó al programa libertario: una carrera basada en el mérito profesional, "sin amiguismos ni acomodos", un mensaje que resonó especialmente en una sala integrada por un cuerpo diplomático que sufrió la inédita motosierra y bajada de línea ideológica de la política exterior libertaria. "A través de esta candidatura, encarno una aspiración, la misma a la que el canciller hizo referencia: la de una Argentina que defiende el multilateralismo", resaltó mientras que otros lo interrumpieron con aplausos.

El diagnóstico global que trazó fue crudo. Enumeró conflictos activos en Sudán, el Sahel, Ucrania, Gaza y Medio Oriente, Armenia y Azerbaiyán, Ruanda y el Congo, y el sudeste asiático. "Tenemos una constatación que nos entristece y nos preocupa: más allá del drama humano, está la ausencia de las Naciones Unidas", advirtió. Para Grossi, el problema no es la imposibilidad del multilateralismo, sino su debilitamiento práctico. "Disiento con la idea de que no es posible un enfoque multilateral. Lo digo no desde el deseo, sino desde mi propia experiencia", sostuvo.

Por otro lado, el guiño a Estados Unidos —y, por extensión, al clima político de la era Trump y su alianza hemisférica con Milei— llegó cuando abordó las críticas al presupuesto y a la burocracia del organismo. "Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto. ¿Por qué no va a tener derecho a preguntar en qué se gasta?", planteó. Pero aclaró que el problema de la ONU no pasa solo por el financiamiento, sino por el liderazgo: "Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde está el problema". En ese contexto, prometió coraje para encarar reformas y eficiencia en el uso de recursos, un mensaje alineado no solo con las demandas de los principales aportantes sino en clave local.

En primera fila, al lado de los funcionarios del gabinete, se ubicaron los empresarios Eduardo Elsztain, Marcos Bulgheroni y Mario Montoto.

La escena política no fue menor. Además de otros miembros del gabinete ―como el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo― también asistieron históricos como Federico Pinedo y numerosos exembajadores, como Diego Guelar y Ricardo Lagorio. Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue el empresario Eduardo Elsztain (IRSA), que junto a Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Mario Montoto (Codesur y presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí) se sentaron en primera fila a la par de los funcionarios que escoltaron a Grosi. El respaldo del llamado círculo rojo, en tanto, fue explícito.

Embajadores y representantes del cuerpo diplomático completaron la audiencia, muchos de ellos presentes desde la presentación previa en Cancillería. Entre quienes se quedaron hasta el final destacaron el embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y el de Israel, Eyal Sela. "El mensaje evidente es la banca de Israel", deslizó en off una fuente vinculada a la Sociedad Rural.

Hubo, además, un gesto que generó uno de los aplausos más prolongados de la jornada: Grossi reivindicó al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), suspendido temporalmente tras la abrupta salida de Carlos di Sersale en marzo, y cuya reactivación está prevista para 2026. El respaldo a la diplomacia profesional fue leído como una señal hacia adentro del Palacio San Martín, donde conviven apoyos y resistencias al "giro diplomático" del partido violeta.

Cómo sigue la carrera de Grossi a la ONU según un exembajador

En los pasillos, las conversaciones ya se proyectaban hacia Nueva York, sede de la votación del sucesor del portugués Antonio Guterres. "Hay consenso sobre su candidatura", coincidían fuentes diplomáticas en relación a Grossi, más allá de las divisiones internas que generó la política de ajuste del gobierno argentino. En el plano internacional, Francia aparecería bien predispuesta, mientras que China y Rusia esperarían el desarrollo de los acontecimientos. Todo es aún prematuro. La variable de género también sobrevuela el tablero: si Chile formaliza la postulación de Michelle Bachelet, la discusión podría reconfigurarse.

"Hoy Grossi es el único candidato oficial. El gobierno argentino presentó una carta formal a la ONU", explicó a PERFIL el exembajador ante la ONU, Ricardo Lagorio. "Tiene todas las credenciales para ser elegido: por su trayectoria, por su compromiso con el multilateralismo y porque además es el director de una de las agencias más relevantes del sistema, como la OIEA. Ayer presentó lo que en la jerga se llama su statement of vision, que es un paso central en este tipo de procesos".

Rafael Grossi.

El exembajador puso paños fríos sobre las especulaciones prematuras. "Este proceso todavía no empezó. El secretario general se va a elegir recién a partir de mediados de 2026, cuando comiencen las primeras votaciones en el Consejo de Seguridad", explicó. Según el procedimiento, la Asamblea General elige al secretario general por recomendación del Consejo: primero rondas sin veto y luego votaciones donde entra en juego el poder de bloqueo de los cinco miembros permanentes.

"Si bien votan quince países, la prioridad está claramente en los cinco permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Hoy puede haber países que ya tengan una posición, pero hay que esperar. Todavía no está definido el contexto", señaló . En tanto, consideró que Grossi "tiene fuertes posibilidades de ser electo", aunque advirtió que "hasta que no estén todos los candidatos, no empiece la campaña y se realicen los hearings del año que viene, no se puede proyectar con certeza el resultado. Argentina presentó un candidato firme y serio, con todas las condiciones para ganar. Ojalá gane".

La actividad se inscribió en el programa del CARI orientado a promover debates informados sobre política internacional y retomó el reconocimiento otorgado este año a Grossi con el premio que lleva el nombre de Carlos Muñiz, excanciller y fundador del think tank, a manos del actual presidente Francisco de Santibañes.