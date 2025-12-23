El "Papa nuclear": Rafael Grossi expuso en el CARI su proyecto para relanzar la ONU

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), por el que pasa todo el equipo de diplomáticos que se forman en la Argentina, hizo un evento gigante para lo que es el círculo de diplomáticos, presentando la candidatura de Rafael Grossi como secretario general de las Naciones Unidas. El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que la Argentina tenía dos mundiales el año próximo: el Mundial de Fútbol y este Mundial en que Argentina pueda presidir las Naciones Unidas. Y Grossi cerró su especie de conferencia con, podríamos decir, un grito hasta futbolero: “Hay dos mundiales y vamos a ganar los dos”.

Está Cecilia Degl'Innocenti de Perfil, cubriendo el evento, y queríamos que nos contase cómo lo vivió y nos amplíe.

Creo que fue una presentación atinada y, quizás, para poner en contexto por qué es tan importante la presentación oficial de Rafael Grossi como candidato a suceder al portugués Antonio Guterres, tiene que ver con un momento bisagra para lo que es el multilateralismo. El escenario global, marcado por una serie de desafíos que requiere la mancomunidad de las naciones para ser resueltos y que hoy está encontrando ciertos ruidos en función de tendencias que vemos, de hacia dónde se dirige el mundo en términos de lo que también hablaba ayer Rafael Grossi, de un momento de escalada bélica a nivel global, pero también de fragmentación política.

Porque la tesis de Grossi para defender su candidatura a lo que hoy es el máximo cargo de la diplomacia global, tiene que ver con esto: con reconocer que las Naciones Unidas, a 80 años de su creación, no están pudiendo dar las respuestas adecuadas para lo que fue el motivo de su fundación. Promover la paz internacional, pero también garantizar la seguridad, es decir, este modo también preventivo de evitar conflictos a gran escala después de lo que fue el flagelo terrible de la Segunda Guerra Mundial, y del cual la Carta de la ONU viene un poco a responder a ese escenario, en función de este afán por la paz.

Que, más allá de las críticas que ha sido sujeta la ONU por su impedimento para resolver o prevenir grandes conflictos, como lo que fue, por ejemplo, la guerra en Ucrania, todavía hay cierto consenso de que antes que nada está bueno que esté. Entonces, Grossi viene un poco a traer este mensaje. Su fuerte presencia en los grandes conflictos globales, particularmente en lo que fue el riesgo nuclear en la planta nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, la más grande de Europa, él viene a decir: “Bueno, yo con mi experiencia, y no desde un deseo, digamos, tácito, sino desde mi experiencia en la práctica, quiero ponerme las botas, patear el terreno y, desde ese lugar, liderar esta renovación de lo que él propone a la ONU en el escenario que se viene”. Un nuevo Papa Francisco sería, si tuviésemos un secretario general de la ONU argentino.

Volveríamos a tener una figura a nivel internacional de primer orden en la política. Lo planteaban como el Messi, porque casualmente el año próximo es el nuevo Mundial, pero en realidad sería más como un Papa Francisco.

De hecho, en el círculo diplomático es una manera de referirse a Grossi ya en los últimos dos años, por lo menos. Se le dice el Papa nuclear, efectivamente, en referencia a la importancia que tuvo el liderazgo del Papa Francisco en todo lo que tiene que ver con la política internacional, más allá del diálogo interreligioso. Se refieren a él desde ese lugar, porque él ha sido un protagonista en uno de los principales desafíos que tuvo el sistema internacional este año, por ejemplo, que fue el tema de la guerra en Medio Oriente y el programa nuclear de Irán. Creo que hay una utilización, desde el lado bueno, de la figura del Papa Francisco y su voluntad por resolver los conflictos internacionales, para él presentarse desde ese lugar y apelando un poco también al imaginario o a la liturgia argentina en relación a lo que fue histórico.

El argentino quizás más importante de la historia a nivel internacional, que fue el Papa Francisco, y sin menospreciar también el rol que tiene tanto, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, como también el propio Rafael Grossi. Había muchos embajadores, por ejemplo, presentes, de todos los colores que se puedan imaginar, que demuestran el apoyo que tiene Grossi, más allá de lo que pase después, porque él recién en el último año y medio, o quizás desde el 2022, con la guerra en Ucrania, empieza a ser una figura más conocida a nivel internacional por el riesgo que representa que más países quieran acceder al botón nuclear, como se viene registrando, pero lo cierto es que él ocupa las altas esferas del poder global desde 2019, cuando asume ante la OIEA. Pero, bueno, hoy empieza este juego también, de quién hoy está también en campaña.

Por eso antes de este evento que organiza el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Grossi presenta oficialmente, ya es oficial, con la presencia de muchísimos embajadores de países protagonistas del escenario conflictivo actual, como el embajador de Armenia, el embajador de Azerbaiyán, países que Grossi también incluye en su discurso generalmente, porque son los conflictos que hoy siguen latentes, que no son solo Gaza o Ucrania, sino Camboya, Tailandia, bueno, Armenia, Azerbaiyán. Entonces eso es una campaña. Él hablaba como para, digamos, valorizar el multilateralismo frente al unilateralismo que marcó el 2025 en ciertos puntos, y hablando desde ese lugar. Si bien él se presenta en su país la candidatura oficial, él se presenta como un funcionario global.