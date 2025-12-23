El Gobierno designó a Carolina Píparo como nueva directora del Banco Nación

Este martes, el Gobierno oficializó la designación de Carolina Píparo como directora del Banco Nación. La exlegisladora libertaria ingresará a la institución en reemplazo de Rodolfo Carvajal, a quien se le aceptó la renuncia desde el 10 de diciembre.

La designación de Píparo fue oficializada a través del decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, también se compartió el decreto 903/2025, el cual designa a Darío Wasserman como presidente del banco en reemplazo de Daniel Tillard.

La exlegisladora de La Libertad Avanza (LLA) asumió el cargo al frente de la entidad bancaria desde el 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, de modo que complete el período legal establecido en la Carta Orgánica de la institución.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Seis días antes de que terminara su mandato como legisladora, a principios de diciembre, Píparo presentó su renuncia a la cámara de Diputados, cuando ya sonaban rumores sobre su futuro cargo dentro del Banco de la Nación Argentina, en un marco de idas y vueltas en su relación con el presidente libertario.

Carolina Píparo

La ahora nueva directora del Banco Nación ingresó al mundo de la política hace cuatro años, cuando se sumó al Congreso de la mano de José Luis Espert, mostrándose ambos como una alternativa liberal diferente a la de La Libertad Avanza.

Quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación

Tras las elecciones de 2023, Espert y Píparo se acercaron a Milei e incluso ella fue candidata a gobernadora bonaerense. Tras el triunfo electoral del libertario, el nombre de la exlegisladora también se posicionó como una de las opciones para encabezar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque no se concretó.

Más allá de su acercamiento al presidente libertario, Píparo, desde su lugar como diputada en un bloque con Espert, optó por mantener su propio bloque aparte, junto a María Lorena Macyszyn. En su momento, acompañó la votación de la Ley Bases, aunque votó en contra de un inciso de un artículo y fue incluida en la lista libertaria de "traidores a la patria".

Darío Wasserman

La exlegisladora se distanció definitivamente de LLA tras votar en contra de eliminar las jubilaciones vitalicias a presidentes y vices, aunque regresó al bloque libertario en el Congreso en septiembre, cuando acompañó al Gobierno con su voto al bloqueo para revertir el veto a la ley de reforma jubilatoria.

Este mismo martes también se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la posterior designación como presidente de la entidad estatal financiera de Darío Wasserman, quien hasta el 17 de diciembre había ejercido como vicepresidente.

Tillard asumió el cargo dentro del gobierno de Milei de la mano del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, y se especulaba que podría producirse su retiro tras la salida del exfuncionario. Wasserman, quien lo reemplazó, es uno de los hombres cercanos a Karina Milei y es esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, principal armadora de la hermana del presiente en la Ciudad y presidenta de LLA en CABA.

AS.