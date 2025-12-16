Quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación

El Banco Nación (BNA) designó a Darío Wasserman como nuevo presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard, quien dejó el cargo en las últimas horas.

Hasta su reciente nombramiento, Wasserman se desempeñaba como vicepresidente del banco desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Su llegada al sector público se produjo luego de varios años de actividad como desarrollador inmobiliario.

Banco Nación redujo la tasa de interés para el financiamiento de autos nuevos y usados

El flamante titular del principal banco público mantiene una estrecha relación con Karina Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, ambos habían impulsado su nombre para encabezar el BNA al comienzo de la gestión libertaria, aunque en ese momento se impuso la designación de Tillard, ligado al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Wasserman es además esposo de la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, integrante del círculo íntimo de la secretaria general de la Presidencia, lo que refuerza la influencia de ese sector en los principales cargos del Gobierno.

La renuncia de Tillard y el agradecimiento al Presidente

Daniel Tillard, quien había asumido la conducción del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023, formalizó su renuncia este martes por la mañana. La decisión forma parte de una nueva etapa de reordenamiento en el Gobierno de Javier Milei, que incluyó ajustes en áreas consideradas estratégicas.

En un comunicado, el Ministerio de Economía destacó que durante la gestión de Daniel Tillard, “el banco volvió a trabajar de banco”, resaltando como principal logro que la entidad otorgó 20 mil créditos hipotecarios y aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros.

Por su parte, el ahora ex titular del organismo aseguró que durante estos dos años, "el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Además, agradeció al Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por "la confianza depositada y por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".

La renuncia de Daniel Tillard al Banco Nación se suma en el mismo día a la de Juan Pazo a la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto obligó al Ministerio de Economía a emitir un comunicado de prensa apenas pasada la medianoche del martes con la novedad y el anuncio de Andrés Vázquez como su reemplazo.

FN CP