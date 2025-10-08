Tillard y la transformación del Banco Nación en SA: “es una necesidad absoluta”

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, defendió el proyecto del Gobierno para transformar la entidad en una sociedad anónima, al afirmar que la medida es “imprescindible” para resolver los problemas de gobernanza que afectan al principal banco público del país. En entrevista con Clarín, Tillard sostuvo que la iniciativa apunta a modernizar la estructura institucional y garantizar una conducción “más estable y profesional”.

“En los últimos 20 años el Nación tuvo diez presidentes y directorios que duraron en promedio dos años. Así es imposible conducir un banco de esta envergadura en condiciones competitivas”, explicó.

Objetivo de la reforma

Tillard remarcó que el cambio de figura legal busca mayor eficiencia, transparencia y estabilidad. “Es una necesidad absoluta. La transformación es imprescindible para sostener el liderazgo del banco y adaptarlo a las exigencias del sistema financiero actual”, declaró.

El proyecto se encuentra frenado por una medida cautelar del Tribunal y la Cámara de La Plata, pero el Banco Nación presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario aclaró que la reforma no contradice el mandato original de Carlos Pellegrini, fundador del BNA en 1891: “Pellegrini ya había previsto que el banco debía evolucionar hacia una organización con miles de accionistas. Estamos rescatando esa visión”, señaló.

Crédito y reactivación

Tillard destacó además que el principal mandato del presidente Javier Milei fue reactivar el crédito privado. “El crédito en la Argentina se redujo al mínimo histórico, apenas 6,5% del PBI en diciembre de 2023. Desde entonces pasó al 11,5%, y el Banco Nación aumentó su participación del 14% al 18% del mercado”, detalló.

Según el titular del BNA, la entidad desembolsó 13.000 hipotecas durante el primer tramo del año y mantiene el índice de morosidad más bajo de su historia, en torno al 2%, muy por debajo del promedio del sistema financiero.

Presión impositiva y acuerdos con municipios

Otro de los ejes de gestión, según Tillard, es la negociación con provincias y municipios para reducir impuestos que encarecen los créditos. “Hoy, en muchas jurisdicciones, los tributos locales agregan hasta 12 puntos porcentuales a la tasa activa. Con inflación cero, eso es inviable”, advirtió.

Por otro lado, Tillard explicó que el Banco Nación avanza en una transformación digital, aunque sin abandonar su red física de atención: “Vamos a ser un banco digital con sucursales. Las transacciones presenciales caen un 30% anual, y las digitales crecen al mismo ritmo. Los clientes prefieren operar los siete días de la semana, las 24 horas”.